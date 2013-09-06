中国经济：尽快在金融、石油和铁路等领域向民间资本推出项目--国务院

路透北京9月6日 - 激发民间投资活力是中国经济稳增长、调结构的重要力量。国务院总理李克强周五召开常务会议要求，各部门应限期拿出细化实化已出台实施细则的改进措施，并尽快在金融、石油、铁路和电信等领域向民间资本推出一批项目。

中国政府网周五稍晚刊登的新闻稿并称，会议要求认真落实深化行政审批制度改革的一系列措施，创新管理方式，凡市场机制能有效调节的事项，不再设定行政审批；凡可采用事后监管的不再前置审批；需要审批的，也要严格规定程序和时限。

“按照‘定目标、定事项、定责任、定时间、定结果’的要求，（各有关部门应）限期拿出细化实化已出台实施细则的改进措施。需要配套政策的，要抓紧制定出台。”国务院表示。

同时，应尽快在金融、石油、电力、铁路、电信、资源开发、公用事业等领域向民间资本推出一批符合产业导向、有利于转型升级的项目，形成示范带动效应，并在推进结构改革中发展混合所有制经济。

近年来，中国民间投资发展呈现出总量比重稳步提高、投资结构逐步优化的特点。从总量来看，2010-2012年，民间投资占全社会固定资产投资的比重为55.9%、60.3%、61.4%，增速为32.5%、34.3%、24.8%，分别高于同期全社会固定资产投资增速8.7个、10.5个、4.2个百分点。

“坚决打破各种对民间投资制造隐形障碍的‘玻璃门’、‘弹簧门’，彻底拆除‘表面迎进去、实际推出来’的‘旋转门’。”国务院表示。

此外，国务院还要求全面清理和修订有关民间投资的行政法规、部门规章及规范性文件，制定清晰透明/操作性强的市场准入规则，为民间投资参与市场竞争“松绑开路”。