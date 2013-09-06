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亚洲 | 2013年 9月 6日 星期五 19:19 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3110      1.3119       -0.07       -0.64      1.3194
 美元/日圆                            99.72      100.11       -0.39      +14.96       86.74
 欧元/日圆                           130.72      131.33       -0.46      +14.21      114.46
 美元/瑞郎                           0.9446      0.9449       -0.03       +3.18      0.9155
 英镑/美元                           1.5565      1.5589       -0.15       -4.22      1.6251
 美元/加元                           1.0459      1.0503       -0.42       +5.42      0.9921
 澳元/美元                           0.9156      0.9121       +0.38      -11.90      1.0393
 新西兰元/美元                       0.7937      0.7880       +0.72       -4.18      0.8283
 澳元/日圆                           91.270      91.280       -0.01       +1.26      90.130
 新西兰元/日圆                       79.130      78.890       +0.30      -43.81     140.820
 英镑/日圆                           155.20      156.06       -0.55      +10.21      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1529      1.1565       -0.31       -8.06      1.2540
                                                                                           
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算
 .
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 田建华)

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