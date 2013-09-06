国际油市：亚洲燃料油延续跌势，受累于库存不断攀升且需求疲软

路透新加坡9月6日 - 亚洲燃料油市场周五延续跌势，交易商称新加坡库存持续攀升，而需求前景疲弱。

指标180-cst级燃料油价格下滑2.66美元，至每吨609.71美元。

新加坡燃料油库存上周涨至2,343.7万桶，为数月高位，此前西方大量出口。

燃料油前景预计仍旧疲弱，除非需求有所改善；来自西方的供给料会增加，因当地需求亦低迷。

维多公司向Mercuria售出2万吨380-cst燃料油，价格为604美元，船期为10月2-6日。

Gunvor向新加坡贸易商兴隆售出两艘2万吨的380-cst燃料油船货，价格为602美元，船期为9月26-30日。(完)

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