美国经济：美联储可以在今年晚些时候开始削减刺激措施--埃文斯

标题新闻：纽约等多个州市对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟节能标准违反联邦法－纽约总检察长
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路透格林维尔9月6日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周五表示，
* 美联储将可能在今年晚些时候开始削减资产购买规模，因美国经济前景改善
* 要开始缩减刺激计划，第三季经济成长应具备动力且通胀应小幅升向央行2%的目标
* 到2014年美国经济增速料升至3%以上，通胀料靠近2%的目标
* 美联储应购买公债直至失业率降至约7%并继续下行，另外必须确信通胀升向2%的目标
* 美国经济“恢复健康常态还有很长一段路”
* 美国失业率远高于长期正常水准，就业岗位依然比合理水准低约500万个
* 薪资增速一直比较温和
* 2%的通胀率是目标而非上限
* 联邦基金利率首次上调的条件或将在2015年后期得到满足(完)
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