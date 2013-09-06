美国经济：美联储可以在今年晚些时候开始削减刺激措施--埃文斯

路透格林维尔9月6日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周五表示，

* 美联储将可能在今年晚些时候开始削减资产购买规模，因美国经济前景改善

* 要开始缩减刺激计划，第三季经济成长应具备动力且通胀应小幅升向央行2%的目标

* 到2014年美国经济增速料升至3%以上，通胀料靠近2%的目标

* 美联储应购买公债直至失业率降至约7%并继续下行，另外必须确信通胀升向2%的目标

* 美国经济“恢复健康常态还有很长一段路”

* 美国失业率远高于长期正常水准，就业岗位依然比合理水准低约500万个

* 薪资增速一直比较温和

* 2%的通胀率是目标而非上限