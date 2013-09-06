更正-表格：美国8月非农就业岗位增16.9万个，失业率创08年12月以来最低

标题新闻：纽约等多个州市对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟节能标准违反联邦法－纽约总检察长
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(更正：因翻译有误，内文表格8月时薪应为较上月“增长0.2%”非“减少0.2%”)
路透9月6日 - 美国劳工部周五公布的数据显示，美国8月失业率创2008年12月以来最低水位：
* 美国8月非农就业岗位增加16.9万个(预估为增加18.0万个)
* 美国8月失业率为7.3%(预估为7.4%)
* 美国8月民间部门岗位增加15.2万个(预估为增加18.0万个)
* 美国8月政府部门岗位增加1.7万个
* 美国8月制造业岗位增加1.4万个(预估为增加0.5万个)
* 美国8月每周平均工时为34.5小时(预估为34.5小时)
* 美国8月平均时薪较前月增长0.2%(预估为增长0.2%)
以下为详细数据(经季节调整):
8月 7月 (前值) 6月 (前值)
非农就业岗位
(较前月变动，千个) 169 104 162 172 188
失业率(%) 7.3 7.4 7.4 7.6 7.6
民间非农业部门生产职位所得与工作时间:
8月 7月 (前值) 6月 (前值)
每周平均工时 33.6 33.6 33.6 33.7 33.7
平均时薪(美元) 20.20 20.16 20.14 20.15 20.14
(较前月变动,%) 0.2 0.0
非农就业岗位较前月变动(按行业细分,千个):
8月 7月 (前值) 6月 (前值)
整体民间产业 152 127 161 194 196
商品生产 18 -17 4 6 8
--建筑 0 -3 -6 10 8
--制造 14 -16 6 -7 -3
服务提供 134 144 157 188 188
--批发 8.4 11.6 13.7 6.5 7.0
--零售 44.0 48.8 46.8 45.3 39.7
--运输和仓储 12.0 -13.9 4.6 2.4 0.7
--资讯 -18 13 9 -7 -4
--金融活动 -5 17 15 11 13
--专业和企业服务 23 32 36 64 61
--临时服务 13.1 8.1 7.7 19.1 16.2
--休闲娱乐/酒店餐饮 27 13 23 43 57
政府部门 17 -23 1 -22 -8
基于对家庭调查的劳动力人口较前月变化(经季节调整，千人):
8月 7月 6月
劳动力人口 -312 -37 177
就业人口 -115 227 160
失业人口 -198 -263 17
注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出，失业率数据根据对家庭的调查得出。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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