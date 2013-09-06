国际油市：亚洲汽油裂解价差跌至21个月低位，石脑油裂解价差触三日高点

路透新加坡9月6日 - 亚洲汽油裂解价差周五较前日大幅下跌27%，收在近21个月低位每桶2.46美元，因受高油价和现货需求低迷的拖累。

汽油供给亦增加。SK Energy正在将日加工量达到74,000桶的渣油流化催化裂解装置产能提升10-20%。

该单元目前未在运转，预计9月12日前将以较高产能重启作业。

GS Caltex近期开动日加工量在53,000桶的真空汽油流化催化裂解装置，可用于生产汽油和柴油。

与此同时，S-Oil重启了日加工量在73,000桶的渣油流化催化裂解装置，此前该装置从7月开始进行维护。

石脑油裂解价差连续第二天上涨，并触及三日高位每吨105.83美元，因受需求提振。

韩国Lotte Chemical买入5吨10月下半月运抵丽川的石脑油船货，成本加运费价(C&F)为每吨较日本报价高出约1.50美元。

同时，俄罗斯Rosneft也标售120万吨石脑油，这是一份少见的12个月合约，时间将从10月开始。

其他交易商表示，这可能是因为Rosneft预计明年市场将相对迟缓，因中东方面将增加新的精炼产能。

巴林的Bapco售出5万吨10月17-20日装船的石脑油船货，价格为离岸价(FOB)每吨较中东报价升水约27-28美元。

伊藤忠商事也从印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)买进3.5万吨9月26－28日装船的石脑油，装运地点为金奈，价格为离岸价(FOB)每吨较IOC价格标准升水25-26美元。(完)

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