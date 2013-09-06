国际油市：亚洲柴油裂解价差持平，因现货需求不振

路透新加坡9月6日 - 亚洲柴油裂解价差周五基本持平于每桶17.23美元，因现货需求低迷。

台湾炼厂关闭裂解装置未能提振市场。

台塑石化关闭麦寮炼厂两座渣油加氢脱硫装置(RDS)中的一座，因遭遇技术问题。但该装置料在周末重启。

卖家寄望于冬季的季节性需求。

“当前原油价格维持升势，但油品裂解价差并未充分反应这一点，”一位北亚的交易商称。

“精炼利润率似乎糟糕，但我不确定有谁会决定有意削减产能利用率，因为冬季需求就要来了。”

新加坡现货市场，有一笔柴油和两笔航煤交易达成。

Winson Oil向新加坡贸易商兴隆出售15万桶500ppm柴油，价格每桶升水10美分。

壳牌从新加坡中国航油购买10万桶航煤，从英国BP购买类似数量航煤，价格每桶升水10美分。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文