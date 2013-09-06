国际油市：亚洲柴油裂解价差持平，因现货需求不振

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
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路透新加坡9月6日 - 亚洲柴油裂解价差周五基本持平于每桶17.23美元，因现货需求低迷。
台湾炼厂关闭裂解装置未能提振市场。
台塑石化关闭麦寮炼厂两座渣油加氢脱硫装置(RDS)中的一座，因遭遇技术问题。但该装置料在周末重启。
卖家寄望于冬季的季节性需求。
“当前原油价格维持升势，但油品裂解价差并未充分反应这一点，”一位北亚的交易商称。
“精炼利润率似乎糟糕，但我不确定有谁会决定有意削减产能利用率，因为冬季需求就要来了。”
新加坡现货市场，有一笔柴油和两笔航煤交易达成。
Winson Oil向新加坡贸易商兴隆出售15万桶500ppm柴油，价格每桶升水10美分。
壳牌从新加坡中国航油购买10万桶航煤，从英国BP购买类似数量航煤，价格每桶升水10美分。(完)
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(编译 王兴亚；审校 田建华)
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