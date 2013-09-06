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货币新闻
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2013年 9月 6日 星期五 22:03 BJT
伦敦金1500定盘价为每盎司1,387.00美元，1030定盘价为1,368.25美元
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标题新闻：纽约等多个州市对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟节能标准违反联邦法－纽约总检察长
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