全球外汇市场9月23日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)
0658 - 法国Markit制造业与服务业采购经理人指数(PMI)9月初值
0728 - 德国Markit制造业与服务业PMI 9月初值
0758 - 欧元区Markit制造业与服务业PMI 9月初值
1230 - 美国芝加哥联邦储备银行8月全国活动指数
1258 - 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)9月初值
1300 - 瑞士央行总裁乔丹在KOF瑞士经济学会讲话
1300 - 欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会经济与货币事务委员会作证词陈述
1320 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就“经济复苏与成长的驱动力”发表讲话
1330 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在福特汉姆大学讲话
1700 - 美国堪萨斯城联邦储备银行副总裁及经济学家George Kahn在商业经济学家协会(Society of Business Economists)讲话
1730 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话，主题是“德州与美国银行环境以及关于太大而不能倒问题的评论”(完)
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(编译 张涛；审校 张荻)