金砖国家：9月20日股汇市收盘纵览

东南亚股市：地缘政治忧虑使得交投谨慎，菲律宾股市收高

路透4月10日 - 东南亚股市周一交投谨慎，地缘政治风险的担忧加剧损害投资者信心。不过菲律宾股市 录得涨幅，金融和房地产类股领涨。 整体亚洲股市下滑，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 连续第三日下跌。 “上周美国打击叙利亚以及有关一艘航母打击群驶往朝鲜半岛的消息传出后，市场有一定避险情绪，”AB Capital Securities股票分析师Victor Felix表示。 美国一官员周六对路透称，美国海军卡尔·文森号航母打击群将从新加坡向朝鲜半岛附近的西太平洋海域移动，以展示军力。美军第三舰队周六在一份声明中称，该打击群接到北上指令，但没有说明具体目的地。 菲律宾股市收高0.5%，外资买超4.667亿披索股票。 “考虑到长假日的因素，我们确实预计市场的活跃程度将下降。但市场内还是有一些投资者的买盘，因近期有一系列反映市场基本面的良好消息出炉，”First Grade Finance董事总经理Astro del Castillo表示。