金砖国家：9月20日股汇市收盘纵览

路透9月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月20日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报1,013.17点。
中国股汇市：休市。
香港股市：休市。
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拉美股市：拉美股市周五收低，因美联储一官员的讲话令人再次担心美国可能最早于10月缩减刺激措施。巴西股市指标Bovespa指数 下跌1.79%，因石油企业OGX Petroleo e Gas Participacoes SA 重挫5%。
拉美汇市：墨西哥披索和巴西雷亚尔挫跌，但周线仍收高
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南非股市：南非股市收低，回吐前一交易日升至纪录高位的部分涨幅，约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下跌0.4%，报39,542.40点。综合指数 下滑0.47%，报44,094.31点。
南非汇市：兰特下挫2%，创出一个月来最大单日跌幅
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印度股市：收低逾1.5%，因印度央行意外升息带动银行和汽车等利率敏感类股下跌。指标BSE指数 下挫1.85%，报20,263.71点。NSE指数 下跌1.69%，至6,012.10点。
印度汇市：印度卢比下跌，此前印度央行意外升息，该央行关注焦点再次集中于管理通胀和财政赤字。卢比兑美元 收报62.23/24，周四收盘价报61.77/78。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,462.920点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.0%至809.52点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.68%，报31.85300卢布；卢布兑欧元 下滑0.58%，报43.05000卢布。(完)
(整理 于春红; 审校 戴素萍)