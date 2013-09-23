路透调查：美联储此前给出的信息“不明确”；料于12月开始缩减购债

**谁是老板**
据称，美联储主席贝南克即将卸任是其此次沟通失误的一个原因。
“这是一个尴尬期，美联储领导层很难发出强有力的声明。贝南克处于跛鸭状态，似乎表现低调，”美银美林Global Research全球分析师Ethan Harris在一份报告中指出。
贝南克周三拒绝承诺今年缩减购债，而是强调该计划“不是预设路线”。6月时他曾表示，美联储料年底前缩减购债。
美联储副主席叶伦是接任贝南克的首选人物。
42位分析师表示，美联储将在12月缩减购债，这是决策层遵守贝南克稍早指引的最后机会，11位认为会在明年初。
“今年美联储还要召开两次政策会议，分别在10月29-30日和12月17-18日。第二次会议将召开记者会，开始缩减购债更合适，”Rabobank资深美国策略师Philip Marey表示。
尽管美联储官员已指出不能排除10月缩减刺激的可能性，但Marey称，他们或许会等到12月再行动，届时国会有关债务上限的又一轮政治之争也会有了结果。
只有六位分析师认为，下月会缩减购债，1位预期在11月，还有一位预计在2014年第二季。
调查表明，美联储开始时缩减购债规模为150亿美元，其中公债和抵押贷款支持证券分别为100亿和50亿。
分析师还提高对美联储第三轮量化宽松总规模的预估至超过1.4万亿美元，周三美联储会议前的预估为1.3万亿。(完)
(编译 王翔琼/朱晓军/李爽 审校 张涛)