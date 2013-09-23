版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 23日 星期一 08:41 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--9月23日-9月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月23日(一)

莫斯科--路透俄罗斯投资峰会(Reuters Russia Investment Summit)(至9月26日)。俄罗斯副总理舒瓦洛夫(Igor Shuvalov)和财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)将出席峰会。

巴西利亚--巴西央行总裁Alexandre Tombini将对外国记者和分析师讲话(1500)。

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。

9月24日(二)

纽约--IMF总裁拉加德出席克林顿全球倡议(Clinton Global Initiative)的开幕全体会议，主题是“为影响而动员”。

雅加达--印尼财长Chatib Basri和贸易部长Gita Wirjawan就即将召开的亚太经合组织(APEC)会议对外国记者讲话(0300)。

土耳其代尼兹利--土耳其央行总裁Erdem Basci在棉花堡大学(Pamukkale University)就货币政策战略讲话。

布达佩斯--匈牙利央行货币委员会进行利率决议(1200)。

9月25日(三)

纽约--巴西总统迪尔玛·罗塞夫、该国财政部长曼特加和央行总裁Alexandre Tombini将在巴西基建会议上发表讲话。

9月26日(四)

法兰克福--印度央行总裁拉詹在歌德大学讲话，并接受金融研究中心颁发的“德意志银行金融经济学奖”。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧也将出席小组讨论(1000)。

台北--台湾央行召开利率会议(0900)。

东京--亚洲开发银行启动最新亚洲债市监测，将涵盖东亚债市动态以及市场预测和展望。

布拉格--捷克央行理事会召开议息会议，声明料于1100GMT时公布，随后召开新闻发布会(1230)。

9月28日(六)

布达佩斯--欧洲银行业管理局主任Adam Farkas、匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy以及匈牙利财政委员会主任Arpad Kovacs在匈牙利经济学家年会上讲话。

9月30日(一)

暂无重要经济事件公布。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 王翔琼/白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐