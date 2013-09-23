《新兴市场重要经济事件预告》--9月23日-9月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)
9月23日(一)
莫斯科--路透俄罗斯投资峰会(Reuters Russia Investment Summit)(至9月26日)。俄罗斯副总理舒瓦洛夫(Igor Shuvalov)和财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)将出席峰会。
巴西利亚--巴西央行总裁Alexandre Tombini将对外国记者和分析师讲话(1500)。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。
9月24日(二)
纽约--IMF总裁拉加德出席克林顿全球倡议(Clinton Global Initiative)的开幕全体会议，主题是“为影响而动员”。
雅加达--印尼财长Chatib Basri和贸易部长Gita Wirjawan就即将召开的亚太经合组织(APEC)会议对外国记者讲话(0300)。
土耳其代尼兹利--土耳其央行总裁Erdem Basci在棉花堡大学(Pamukkale University)就货币政策战略讲话。
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会进行利率决议(1200)。
9月25日(三)
纽约--巴西总统迪尔玛·罗塞夫、该国财政部长曼特加和央行总裁Alexandre Tombini将在巴西基建会议上发表讲话。
9月26日(四)
法兰克福--印度央行总裁拉詹在歌德大学讲话，并接受金融研究中心颁发的“德意志银行金融经济学奖”。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧也将出席小组讨论(1000)。
台北--台湾央行召开利率会议(0900)。
东京--亚洲开发银行启动最新亚洲债市监测，将涵盖东亚债市动态以及市场预测和展望。
布拉格--捷克央行理事会召开议息会议，声明料于1100GMT时公布，随后召开新闻发布会(1230)。
9月28日(六)
布达佩斯--欧洲银行业管理局主任Adam Farkas、匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy以及匈牙利财政委员会主任Arpad Kovacs在匈牙利经济学家年会上讲话。
9月30日(一)
暂无重要经济事件公布。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 朱晓军；审校 王翔琼/白云)