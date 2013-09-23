基金产业：PIMCO在FED会后做多黄金，预计金价已触底

路透纽约9月20日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)大宗商品投资组合经理Nic Johnson称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)的持续购债计划将在今年年底前支撑金价。

Nic Johnson表示，他对黄金进行了多头押注。这位基金经理在PIMCO帮助管理300亿美元的大宗商品资产。

Johnson周四在电子邮件中对路透表示，美联储周三决定推迟缩减货币刺激措施已实质上降低了黄金的下跌风险。美联储周三当天称，将等待经济走强的更多证据，才会开始削减购债规模。

周三投资者以逾一年来最强力道购入黄金，Johnson卖出一些黄金卖权，因预期金价暂时已触底。

但Johnson称，美联储缩减刺激措施的时机和规模具有不确定性，将在今年底前令金价相对呈区间走势。过去四年来，美联储的刺激措施使利率维持在低位，提振了金价。

他表示，美联储的决策限制了黄金跌势，亚洲投资者和各国央行的黄金买盘将抵消上市交易基金(ETF)的持续结清部位。

Johnson称，“目前还不清楚黄金是否会扩大涨势，但鉴于美联储的决策，我认为黄金不太可能重新测试6月底创下的近1,180美元的三年低位。”

但对美联储推迟缩减刺激措施将重燃基金对黄金兴趣的预期周五消退。现货金价 跌逾2%，至每盎司1,330美元左右。

如果美联储缩减刺激措施，其对黄金的影响尚未可知。一些交易商称，美联储主席贝南克5月提出缩减刺激措施的可能性后，市场已经消化了这种前景。

Johnson指称，美联储周三公布声明后，美国实质利率下降是金价上涨的推动因素。在美联储公布声明前，指标10年期公债收益率 报2.85%，周五则降至2.73%。

由于预期美联储将终止刺激措施，机构投资者和散户今年陆续退出黄金交易，一改此前数年的买入作法。今年黄金价格料将累计下降20%，创下逾10年来最大跌幅。

Johnson对路透表示，在今年4月黄金创下超级两日连跌后，他所在企业已在大宗商品帐户中增持了贵金属曝险。(完)