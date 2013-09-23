《美国FED焦点》美联储在沟通上出现了问题

路透华盛顿9月19日 - 对一家以坦率沟通而自豪的央行来说，美国联邦储备理事会(美联储/FED)出现了明显的讯息传递问题。

数月以来，美联储一直让金融市场以为9月将开始缩减刺激规模，然美联储本周并没有采取行动，让投资者大感意外，也让许多人怀疑对于决策者口头上的承诺能够相信多少。

官员们普遍对外传达美联储有可能缩减每月850亿美元的购债规模。路透上周公布的调查显示，69位分析师中有49位预期会采取行动。

然美联储决策者本周发现自己处于诡谲的情况：他们缩减买债规模的计划，已导致利率上升，他们担心这可能会损害经济。

目前交易商质疑美联储究竟是否会在今年调整其资产购买计划，表明市场对美联储政策路线的预期变得多么不稳定，尽管官员们表示，他们正在尽力提供明确的指引。

更重要的是，一些分析师担心沟通失误可能导致市场不信任美联储传递的信号，这对于愈发仰赖前瞻性政策指引来影响借贷成本的央行来说是个潜在问题。

“言行一致才会获得信任，”RBC Capital Markets美国利率策略部主管Michael Cloherty表示。“现在的问题似乎不是美联储今年是否缩减购债，而是2014年何时开始缩减。”

**搬起石头砸自己的脚**

全球市场5月时陷入急坠状态，当时美联储主席贝南克暗示近期缩减购债计划，大幅推高了美国利率，威胁刚刚显现的楼市复苏。

贝南克6月又推波助澜，称美联储料在年底前开始缩减购债，并计划到2014年中完全结束购债行动。

数月之内指标10年期美债收益率涨幅远超过1个百分点，举债成本增加的幅度让美联储官员大感意外，而这似乎已足以让美联储暂时不敢动手缩减量化宽松计划。

“近几个月看到的金融条件紧缩，如果持续下去，可能拖慢经济和劳动市场的改善步伐，”美联储在周三表示。

美联储做出维持经济刺激举措不变的意外决定，引发全球市场上涨。数月来市场一直惴惴不安，担心美联储刺激举措即将开始削减。

“美联储6月释出的讯息不当，正试图消弭这个错误，”债券基金Doubleline Capital的执行长Jeffrey Gundlach表示。“数据并没有暗示经济可以自食其力，一旦降低刺激举措，经济可能会迅速反转。”

美联储决定按兵不动，经济理由也并非站不住脚。自第二季经济环比年率为成长2.5%后，第三季经济成长率似乎已放慢脚步；而最新的8月就业报告令人失望。同时，通胀仍远低于美联储2%的目标，让决策者大有保持宽松货币政策的空间。

或许更重要的是，美联储调降了自身对于今明两年经济成长的预估，而且调降幅度还不小。美联储现在认为2014年GDP增幅料为2.9-3.1%，6月时的预估为3.0-3.5%。

**温和派估计错误**

市场高度预期美联储会缩减购债的原因之一是，高层官员几乎没有做出任何努力，来消除市场对其9月采取行动不断升温的预期。

贝南克7月时还告诉国会，美联储将必须密切关注，以确保利率上升不会损及经济。但很少有观察人士认为这是一个信号，表明美联储对于很快缩减刺激计划临阵退缩。

就在本月稍早，芝加哥联储主席埃文斯指出，他可能准备支持9月缩减购债。外界认为埃文斯是美联储立场最温和的官员之一。

“经济在不断进步，让我相信改善已经足够大，”他对记者表示。

美联储前经济学家、现就职于彼得森国际经济研究所的Joseph Gagnon称，美国联邦公开市场委员会(FOMC)的决议与美联储政策指引一致，即缩减刺激将取决于数据是否保持良好。

但他承认美联储向市场发出的信号存在问题。“他们最近几周没有作出努力来纠正市场上的普遍观点，即认为9月肯定会缩减购债，”Gagnon指出。

格林斯潘任内就曾发生过让一些分析师痛苦的混乱局面，当时透明度极具选择性，美联储不必露出所有底牌，因此掩饰了决策层自身对前景的一些不确定性。

“我们知道，FOMC的沟通策略受到精心构造的经济模型的很大影响，而这些模型又依赖前瞻性指引和承诺，把这些作为消除市场决策过程中不确定性的关键手段，从而确保货币政策的效果，”曾就任美联储的Cumberland Advisors首席货币分析师Bob Eisenbeis表示。