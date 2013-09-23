更新版 1-中国数据：汇丰9月制造业PMI初值创半年高点，改革环境愈发有利

* 9月制造业PMI初值创六个月最高位

* 内外需双双改善，经济持续回暖

* 改革环境愈发有利

路透北京9月23日 - 内外需双双改善，带动中国经济持续回暖。汇丰9月中国制造业PMI初值创下六个月最高位，产出和新订单分项指数升幅明显，经济趋于稳健将为推进改革创造更有利环境。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的9月初值数据，升至51.2的六个月高位，已经是连续第二个月处于荣枯线上方。上月终值为50.1。

“这进一步验证经济在持续回暖，内外需双双改善让中国经济成长脚步更加稳健。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称，“随着政策微调效应进一步渗透，内需将获得提振，为经济更持久复苏奠定基础。”

他认为，这将为推进改革创造更加有利的环境，而改革又将提振中长期成长前景。

欲览PMI图表链接，请点击：link.reuters.com/sar33v

Markit提供的新闻稿显示，9月制造业生产分项指数初值升至51.1，创下五个月高位，上月终值为50.9；新订单指数创下六个月高点，新出口订单则为六个月来首度返回50上方。

此外，投入和产出价格指数双双上升，表明上下游需求在好转；采购库存指数八个月来首度返回50上方，产成品库存指数亦现回升，则从侧面表明企业对未来的预期正逐渐好转。

数据公布后，中国股市沪综指 一度扩大涨幅逾1%，人民币/美元 微幅上涨至6.1183元人民币；对中国经济敏感的澳元/美元 走强，韩国韩元/美元 触及八个月高点。

海通证券在最新宏观周报中预计，9月经济增速虽明显弱于8月但好于6月，应与7月大致相当，“预测9月工业增速为9.9%，三季度GDP为7.7%。”

海通对新一届政府履职半年以来的政策操作评价正面，认为虽然近期政策面没有大信号，但地方政府的表现表明，改革理念逐渐在行政系统内部下沉；新的反腐工程正在以平稳务实的方式推进，这些措施使得行政系统的变化正变得越来越明显。

“打雷又下雨，润物于无声，改革的春天快要来了。”海通报告称。

是次汇丰PMI预览数据样本采集自9月12-19日之间，终值定于9月30日发布，主因10月1日-7日恰逢中国国庆节假期。但中国官方制造业PMI将一如既往在10月1日出炉。