《全球重要经济事件一览表》--9月23日-9月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月23日(一)

纽约--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在布罗恩创意领袖峰会(Blouin Creative Leadership Summit)上讲话(1320)。

纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在Fordham Wall Street Council讲话(1330)。

美国圣安东尼奥--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在得克萨斯州独立银行家协会的年度大会上发言，发言主题为“得克萨斯州和美国的金融业现状以及对‘大到不能倒’的看法”(1730)。

伦敦--堪萨斯城联邦储备银行副总裁兼经济学家George Kahn对商业经济学家协会讲话(1700)。

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会经济与货币事务委员会作证词陈述(1300)。

苏黎世--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在KOF瑞士经济学会讲话。

9月24日(二)

芝加哥--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在芝加哥联储支付座谈会上就“追求更好的支付系统”发言(1330)。

芝加哥--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在芝加哥联储支付座谈会上致开幕词(1700)。

赫尔辛基--欧洲央行执委科尔与该央行管理委员会委员利卡宁举行记者会(1130)。

渥太华--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri发表讲话(1630)。

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼就货币政策的未来发表演讲(0830)。

维也纳--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在奥地利银行业协会讲话。

米兰--意大利财政部公共债务主管Maria Cannata出席在米兰举行的一场会议。

马德里--西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)和欧洲央行副总裁冈斯坦西欧出席西班牙央行举办的一次颁奖活动(1100)。

9月25日(三)

伦敦--英国债务管理局(DMO)执行长Robert Stheeman在欧洲货币杂志主办的2013年英镑会议上讲话。

德国杜塞尔多夫--德国央行总裁魏德曼(亦为欧洲央行管委会成员)在德国央行杜塞尔多夫分行讲话。

法兰克福--欧洲央行执委亚斯穆森在德国商业银行资本市场会议上讲话(1200)。

9月26日(四)

美国霍顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在霍顿扶轮社发表讲话(1600)。

丹佛--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在科罗拉多经济论坛上讲话(0115)。

法兰克福--印度央行总裁拉詹在法兰克福歌德大学讲话，并接受金融研究中心颁发给他的“德意志银行金融经济学奖”。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧亦将参加小组讨论(1000)。

纽约--欧洲央行执委科尔对纽约大学货币市场从业人员协会(NYU Money Marketeers)发表讲话。

奥斯陆--挪威央行副总裁Martin Floden在奥斯陆一会议上讲话。

米兰--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在纪念意大利经济学教授Luigi Spaventa的活动上讲话。

哥本哈根--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁出席丹麦抵押贷款银行协会主办的研讨会。

法兰克福--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在欧洲监管者教育计划主办的“欧洲金融监管的未来”会议上讲话。

9月27日(五)

纽约--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在纽约联储的稳定融资会议上致开幕词(1230)。

美国锡拉丘兹--纽约联邦储备银行总裁杜德利在锡拉丘兹大学(Syracuse University)的惠特曼管理学院发表关于经济的讲话(1800)。

奥斯陆--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、挪威央行总裁奥尔森和瑞典央行副总裁Martin Floden在一场会议上发言。

斯德哥尔摩--瑞典央行一般委员会会议。

贝尔法斯特--爱尔兰财长Michael Noonan发表讲话。

意大利米兰--欧洲央行总裁德拉吉与意大利央行总裁维斯科在博科尼大学会议上发表讲话。

9月30日(一)

布拉第斯拉瓦--斯洛伐克央行发布最新的2013-2015年经济预测。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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