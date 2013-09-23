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亚洲 | 2013年 9月 24日 星期二 07:33 BJT

****主要国家经济指标预测--9月24日****

路透9月24日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

9月24日(二)

    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值       前值
    0800     德国Ifo企业景气判断指数                            9月     108.2      107.5
                            现况指数                                    112.5      112.0
                            预期指数                                    104.0      103.3 
    0800     意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元)                 8月        --         28
    1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            9月21日当周        --      -1.6%
    1230     加拿大零售销售(较前月)                             7月     +0.6%      -0.6%
    1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          9月21日当周        --      +3.4%
    1300     美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)           7月        --      +0.7%
                                         (较上年同期)                      --      +7.7%
    1300     美国房屋价格指数                                   7月        --      203.4
    1300     美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会          7月     +0.8%      +0.9%
                                  地区房价指数(较前月)
                                          (较上年同期)                 +12.4%     +12.1%
    1400     美国消费者信心指数                                 9月      79.9       81.5
    1400     美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                   9月        --       正14
    2245     新西兰进口(亿新西兰元)                             8月      43.0       46.2
                   出口(亿新西兰元)                                      35.4       38.5
                   贸易收支(亿新西兰元)                              逆差7.43   逆差7.74
                   贸易收支(亿新西兰元)               截至8月的一年  逆差16.2   逆差16.9
    
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
            
  9月23日(一)
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      现值     预估值     
    0658     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            9月初值      49.5      50.1      
                 Markit服务业PMI                                         50.7      49.3      
                 Markit综合PMI                                           50.2       --      
    0728     德国Markit制造业PMI                            9月初值      51.3      52.2      
                 Markit服务业PMI                                         54.4      53.1      
                 Markit综合PMI                                           53.8       --      
    0758     欧元区Markit制造业PMI                          9月初值      51.1      51.8      
                 Markit服务业PMI                                         52.1      51.1      
                 Markit综合PMI                                           52.1      51.9      
    0800     意大利薪资指数(较前月)                             8月      持平       --    
                         (较上年同期)                                   +1.5%       --     
    1230     美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数                 8月    正0.14       --    
    1258     美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            9月初值      52.8      54.0      
    
       (完)
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