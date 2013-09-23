主要国家经济指标预测--9月24日****

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透9月24日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 9月24日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 108.2 107.5 现况指数 112.5 112.0 预期指数 104.0 103.3 0800 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 8月 -- 28 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月21日当周 -- -1.6% 1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 +0.6% -0.6% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月21日当周 -- +3.4% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 7月 -- +0.7% (较上年同期) -- +7.7% 1300 美国房屋价格指数 7月 -- 203.4 1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会 7月 +0.8% +0.9% 地区房价指数(较前月) (较上年同期) +12.4% +12.1% 1400 美国消费者信心指数 9月 79.9 81.5 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 9月 -- 正14 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 8月 43.0 46.2 出口(亿新西兰元) 35.4 38.5 贸易收支(亿新西兰元) 逆差7.43 逆差7.74 贸易收支(亿新西兰元) 截至8月的一年 逆差16.2 逆差16.9 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 9月23日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 49.5 50.1 Markit服务业PMI 50.7 49.3 Markit综合PMI 50.2 -- 0728 德国Markit制造业PMI 9月初值 51.3 52.2 Markit服务业PMI 54.4 53.1 Markit综合PMI 53.8 -- 0758 欧元区Markit制造业PMI 9月初值 51.1 51.8 Markit服务业PMI 52.1 51.1 Markit综合PMI 52.1 51.9 0800 意大利薪资指数(较前月) 8月 持平 -- (较上年同期) +1.5% -- 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 8月 正0.14 -- 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 52.8 54.0 (完)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。