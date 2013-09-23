《香港报摘》--其他报纸重要消息9月23日

* 明报

--在美国纽约曼克顿开发豪宅逾25年的发展商HFZ，其创办人兼首席总经理Ziel Feldman称，去年买下纽约新楼的海外买家有12%是中国人。现时旗下项目约三成买家来自亚洲，有中国客户「拖箧」以现钞付款。另外，英国高档住宅发展商Berkeley旗下St Edward主席Paul Vallone也说，公司约15%的楼盘售予港人或中国人。

--澳门赌业兴旺，连带周边的资讯科技设备公司受惠。当中自动系统 近年因为开拓百家乐路纸系统及扑克牌管理系统，可在澳门市场分一杯羹。该集团行政总裁许永财预期，随着2015至2017年更多新的大型赌场落成，公司亦有望参与。

*星岛日报

--经历九个多月空窗期，内地新一轮新能源汽车补贴终于在上周二（17日）正式出台。仅比亚迪e6获最高补助额，新能源车补贴门槛高。

*苹果日报

--于柬埔寨经营赌场的金界控股 ，继落实前往俄罗斯大搞赌场度假村后，集团又密谋进军越南开赌，继续扩展赌业版图。

--国泰 区内最大对手新加坡航空，两年前成立的廉航Scoot（酷航）正式进军香港。公司行政总裁康贝尔．威尔森（Campbell Wilson）认为，香港机场泊位有限，但不应成为限制航空公司发展的藉口。他预计，香港廉航市场将出现爆发性增长。

*东方日报

--九月份原为传统出口旺季，然而不少厂商表示，买家转投越南缅甸等国，期内出口不见明显增加，玩具业情况更为严峻，中港中小企业国际交流投资协进会会长赵志雄透露，最少有四成玩具厂商会员投诉，遭美国买家临时取消订单。业界形容，第四季出口有可能是“间中有骤雨”，即时好时坏。

--今年首八个月，本港货柜吞吐量遭深圳超越，全球排名降至第四位，首度跌出全球最繁忙港口三甲位置。

--银行资金、营运成本趋升，富邦（香港）高级副总裁兼消费金融部主管谷祖明表示，在联储局即将退市预期下，今年税贷利率有上升压力，近月银行的私人贷款利率，出现略为上升趋势。

--租赁市场在暑假旺季过后，租金受压下挫。屯门珑门有高层户以月租1.2万港元租出，创屋苑入伙后新低。另西区西浦一个三房连套房单位，累积减租逾20%后租出，实用尺租仅约44.2港元，创同类单位入伙后新低。

--新盘市近期吸纳大量市场购买力，叫停二手住宅买卖成交，有代理预期，本月二手住宅买卖登记量将受拖累，估计全月低见2,700宗水平，将创近二十个月新低。

*文汇报

--中国中铁 昨日宣布，合共中标26项工程合约，合约总值337.56亿元人民币，约占公司中国会计准则下2012年营业收入的6.99%。

--市场消息传出，富士彩色相纸在中国的全权及独家经销商、中国彩色相纸供应商巨星国际控股，预计于9月27日(周五)公开招股，并在10月11日在香港联交所挂牌，集资2亿港元。

*大公报

--受超级台风来袭影响，过去3日中秋长假期，全港一手盘合共只卖58伙，比去年中秋长假期逾440伙大跌87%；二手销情亦大倒退，十大屋苑于3日连假期只有6宗买卖，多达7个屋苑“零成交”，市况几陷瘫痪。

--中骏置业 集团主席黄朝阳表示，随着新盘开售后全年75亿元人民币的销售目标提前三个多月达成，预计今年全年的销售可达100亿元。(完)