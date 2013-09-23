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亚洲 | 2013年 9月 23日 星期一 09:58 BJT

更新版 1-台湾汇市：台币/美元早盘升至逾四个月高位，29.5暂时遇阻

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路透台北9月23日 - 台币兑美元 周一盘初走高至逾四个月高位，逼近29.500的整数重要关卡，补涨此前美国公开市场操作委员会(FOMC)意外决议暂缓QE(量化宽松)退场。

汇银人士指出，国际汇市上周已提前反应此重大消息，美元跌势已经趋稳，今日台币虽然随韩元 落后补涨，但升势受限，且台湾央行亦于29.505-29.520附近小量买入美元阻升，缓和台币升幅。

〞看起来台币差不多在这里了，愈下去(美元/台币)的机会愈低。〞一本地银行交易员说。

市场交易员指出，台币/美元升破29.550后，外资双向承作，美元买需亦逐渐浮现，提供美元支撑；而本地出口商因意外消息感到恐慌，在进场卖出美元之际，亦有进口商因价格相对具吸引力而入场。交易员预料今日台币汇价将持于29.500-29.600间。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.505-29.580，上日在29.620-29.700，上日因央行作价收在29.752。盘初高位暂报29.505，为逾四个月高点，前高在今年5月10日报29.488。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度与上日相去不远，显示台币升势没有进一步扩大的迹象。美元/台币指标一个月期 早盘报价差距大且波动较剧，市场看法有些分歧，当前报价约在29.480/490间，较上日尾盘走跌。

台湾金融市场上周因中秋假期自周四起休市，今起重新开市。

本地时间9:52时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升2.08角报29.544。

交易员观察市场最新动态：

* 台币主要随韩元落后补涨

* 国际美元跌势趋稳，限制台币涨幅

* 外资双向承作，进出口商均入场平衡台币汇价

* 台股 趋升，有助外资汇入

* 料台币升势不会过大，随韩元止稳当前

* 开盘40分钟台北外汇经纪公司成交1.59亿台币，交投热络

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.500-29.600

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