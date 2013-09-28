《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(9月23日-27日)中国重要财经新闻： **经济/政策**

--受工业生产和销售增长加快，以及基数效应影响，中国8月工业企业利润同比增速逾20%，工业生产增速亦创下年内各月最高，这进一步验证经济正处在企稳回升通道。

--中国总理李克强主持召开国务院常务会议，修订政府核准投资项目目录，缩小核准范围，取消和下放了分布式燃气发电等一批核准项目，放宽了部分外商投资准入条件。 --中国人民银行副行长潘功胜表示，坚持稳定的货币政策、推进金融改革开放是当前中国宏观经济政策措施的重要组成部分。下一阶段，央行和相关金融监管机构将继续推进金融改革和创新，包括稳妥有序推进利率市场化改革、尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行等。 --内外需双双改善，带动中国经济持续回暖。汇丰9月中国制造业PMI初值创下六个月最高位，产出和新订单分项指数升幅明显，经济趋于稳健将为推进改革创造更有利环境。

--中国央行副行长胡晓炼称，近期将从在银行间市场上发行同业存单入手，逐步扩大负债产品的市场化定价范围，进一步丰富金融机构市场化负债产品，从而为稳妥有序推进存款利率市场化创造条件。

--中国国务院批复同意设立贵阳综合保税区。根据批复，贵阳综合保税区位于该市白云区都拉乡，规划面积为3.01平方公里，享受保税区相关的税收和外汇管理政策。

--中国国务院批复黑龙江和内蒙古东北部地区沿边开发开放规划，大力发展国际金融服务，明确提出推动人民币跨境使用，在绥芬河、抚远、黑河和满洲里建立对俄罗斯贸易结算中心，稳步放宽跨境资本交易限制。

--中国经济7-8月出现好转令金融市场振奋。但在国家信息中心经济预测部主任范剑平看来，近期经济回暖主要还是房地产市场局部升温带来的暂时性好转，全年增速估计在7.7%，未来几年都是“七上八下”的状态。

--上海市决定自10月1日起，在中国（上海）自由贸易试验区暂时调整实施本市有关地方性法规规定的决定，对国家规定实施准入特别管理措施之外的外商投资，停止实施《上海市外商投资企业审批条例》。

--住房问题一直是大多数中国人的心病。在国务院发展研究中心市场经济研究所所长任兴洲看来，中国住房市场总体上已经呈现出阶段性变化特征，不同地区不同区域间住房分化趋势日益明显，政策调控应该更加精细化和有针对性。

--中国改革土地管理制度已是大势所趋，江苏省率先强化土地指标管理，自10月1日起，该省各地每收储、出让一块土地，都要经国土厅等部门审核同意，地方政府不能自行决定。

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--中国上海证券交易所发布国债预发行相关试点办法，开闸国债预发行业务，这意味着此前披露的国债预发行业务将于10月10日正式启动的进程，已无大碍。

--中国银行业监督管理委员会副主席阎庆民称，银监会将进一步细化“8号文”关于理财业务规模控制、期限错配、风险防控方面的监管措施。

--银监会表示，鼓励更多具有消费金融优势资源的民间资本，进入到消费金融领域。为保证非金融企业作为主要出资人发起设立的消费金融公司，在业务开展和风险控制方面符合审慎监管要求，要求消费金融公司引入具备一定消费金融业务管理和风险控制经验的战略投资者。 --中国银监会公布新增10城市参与消费金融公司试点。至此，消费金融公司试点城市范围名单扩大至16个。

--在中国房价今年持续上涨大背景下，浙江温州房价却连跌两年，当地楼市断供现象严重的说法增多。温州市银监分局近日承认温州楼市断供现象的存在，但认为风险可控。

--上海证券报报导，支付宝等17家第三方支付公司已获得跨境电子商务外汇支付业务试点资格，这些公司主要分布在五地，不过每家获得业务资格有所侧重。

--方正证券 公告称，初步确定通过发行股份吸收合并中国民族证券有限责任公司。若本次合并计划成功，方正将成为国内首例上市券商吸收合并案例，此前西南证券 曾计划吸收合并国都证券，但最终未能成功。

--基于目前中国地方政府债务问题，以及未来可能直接举债，中债资信评估有限责任公司日前发布地方政府主体信用评级方法。其中将外部政府支持列入评级要素，即在有需要时，上级政府会对下级政府进行救助，但不会对所有所有债务“兜底”。

--中国人力资源和社会保障部表示，对于养老体系改革的顶层设计方案正处于深度讨论阶段；对于养老保险基金投资运营，人社部正会同有关部门进行专题研究，并明确要遵循安全第一、获取收益、多元化投资的三个原则。

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--中国国家发展和改革委员会发布油品质量升级价格政策，消费者和企业共担成本。车用汽、柴油质量标准升级至第四阶段(“国四”标准)每吨分别加价290元人民币和370元；从第四阶段升级至第五阶段每吨分别加价170元和160元。

--汤森路透最新数据显示，今年前三季，已公布的中国参与的并购交易总金额达1,727亿美元，同比上涨12.5%，亦是过往同期限的新高。 --中国最大钢厂之一的宝钢集团与韩国企业合建的钢材加工中心--BGM株式会社举行竣工典礼，这是中国钢铁企业第一次在韩国投资建设钢材加工中心。

--万达集团对文化旅游产业投资再度加码。中国证券报报导称，万达集团投入300亿元人民币建设的全球投资规模最大的影视产业项目--青岛东方影都影视产业园区开工。

--熟悉情况的消息人士指出，中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团 已结束与港交所 就申请在香港IPO(首次公开发行)的讨论，并将寻求在美国纽约上市。

--中国大型券商--海通证券 公告称，其全资子公司海通国际控股集团拟以约7.15亿美元向全球知名私募基金德州太平洋集团(TPG) 购入恒信金融集团及其子公司，这将进一步帮助海通证券完善综合金融服务平台。 --中国最大券商--中信证券 公告称,拟以不低于50.04亿元人民币价格转让拥有北京和深圳自有物业的两家项目公司，接盘人为旗下中信金石基金管理公司拟发起的非公募基金。该交易的实施，有望成为国内不动产证券化业务的首单示范性产品。

--中国国家粮油信息中心(CNGOIC)表示，2013/14年度(6月-次年5月)中国小麦进口量预计为750万吨，受国内不利天气及进口小麦价格优势的推动。