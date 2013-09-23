港报财经评论：联储局陷入窘境--信报9月23日

联储局陷入窘境/习广思

夏日淡风不太淡，在美国退市阴霾笼罩下，美股回调，但反覆再试新高，最受影响的是新兴市场的股债汇。美国联储局未退市，上周带动美股上试新高，新兴国家股市反弹，反映市场继续憧憬央行放水。退市话题暂时告一段落，美股上周五藉财政争拗、美债上限的话题急跌，有趁好消息出货的意味。不过，财政悬崖、债务上限、政治僵局在去年试过了，股市纵有调整，最终还是调整的藉口而已。上周市场炒作萨默斯出局、央行不退市两个消息，超级鸽派叶伦上场的消息肯定利好，但亦反映得七七八八，有关不退市的决定，利好因素已反映。由美股焦点突然转向财政上限，不退市亦带来不明朗因素。

具有投票权的委员会成员之一圣路易联储银行总裁布拉德表示，如果经济持续改善，联储局可能在10月底议息后减少买债规模。意思是，9月不退，不会以为10月不会退。然而，其说话中透露了央行对经济前景的不确定，年底前的议息日继续令市场忐忑不安。美国退市、中国经济增长放缓是港股在5至6月急跌的原因，经过5个月的折腾，恒指上周折返5月中高位，并出现中长线黄金交叉，即50天线升穿250天线，两项负面因素均被市场消化。港股形势不算差，股市蜜月期有机会维持至三中全会，这两周将公布9月宏观数据，本周将有汇丰PMI初值，均有望续见改善，但10月的数据则难说了，毕竟总理李克强维稳托底已奏效，加上房地产市场炽热起来，在中央没有再出招的前提下，数据只求稳而非求升。

如今恒指进入阻力区，并藉消息攻至23,500点后，是否有力续升，叫人抱有疑问，其在24,000点的阻力更大，但好消息却已不多，唯一利好的是资金因素，公司发债及新股活动持续，均反映港股的资金面仍不错。退一步来看，今年港股炒股不炒市，宏观因素主导大市升跌，但板块起落强弱则由主题带动。上半年炽热的环保、新能源股，然后急炒科网股，到近期由落后资源、金融股担任主角，但是中资股便宜莫贪，强势有强势的理由，落后中资股短期炒反弹，中长线吸纳先要有耐性。(B02)

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汇市聚焦美国债上限/苏子

上周五圣路易斯联邦储备银行总裁James Bullard表示，今年6月当联储局开始制订退市策略时，原本预期美国下半年的经济情况将变得更为强劲。但由于到目前为止，美国的经济数据表现仍是好坏参半，与联储局的预期有出入，因此联储局才会作出继续保持买债规模不变的非常艰难抉择。在联储局主席贝南奇明年1月正式离任前，联储局已不大可能会收水；至于联储局真正收水的时间，责任将落在下任联储局主席身上，故收水因素短期内对汇市的影响力会下降。

目前市场的炒作焦点，预料会从联储局退市转为美国下月18日的国债上限将会见顶，若上限不被调高，美国最快于11月5日出现违约的负面因素。市场正注视共和党会否政治自杀，否决调高债务上限。由于此为市场一个非常明显的风险事件，若债务上限真的不被调高，结果将令美国的信贷评级被下调，届时势必对目前复苏中的美国经济构成重大打击。共和党最终应不会否决调高债务上限，令该党因此要负上引发美国经济再陷衰退的政治责任。因此，短期内美元若因为市场趁机炒作美国债务上限可能不被调高而出现急跌，届时大可伺机采取趁低吸纳的策略，博美元最终因为债务上限可以被顺利调高，令美元得以成功自低位强力反弹的潜在利润。

上周四美元兑日圆虽然成功强力反弹至99.62高位，且较上日收市价大升逾1.5%，可惜翌日汇价却未能趁机成功突破100心理关口及挑战近期的100.6高位阻力，反而在升至99.55-99.7间已遇上严峻阻力，最后在10天SMA附近收市，并在日线图呈现十字星待变形态。故今天宜留意美元兑日圆有否足够动力顺利突破上述的99.55╱99.7阻力区，若一直乏力突破且大部分时间保持在10天SMA以下波动，而且到最后收市时100天SMA支持再次得而复失，相信美元兑日圆的短期走势将再呈弱势，并下试98╱98.3的重要即市支持区；反之，若向上破位后可以迅即升至100心理关口以上，才可继续看好。(B09)