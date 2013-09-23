港报财经评论：临“十一”国庆，汽车股可选--经济日报9月21日

临“十一”国庆，汽车股可选/林瑞芬

美股周三反映完不收水后，周四稍回，股民非亢奋。下周来讲，港股进入结算周，何去何从？昨日港股因假期休市，周四恒指收报23,502，升1.67%；国指更升1.71%，至10,769收市。近月走升可谓连中三元：一是中国内地经济回稳信息明朗；二是打叙利亚不成；三是美国未退市。连中三元之后或要深思，港股还可否一条气，续抽升。

由于下周是期指结算周，大户进行转仓活动频，估计会以守于相对高位进行转仓。加上，10月国庆将至，10月首个星期中国内地股市又小休，短期大户还选择于下周炒多几转尽庆也未定。由此，估计港股下周仍会保持缓缓逐级挑战高位势头，筑短期顶于23,500至24,000间后都可能是以横行为主，未必一下子就转身急回。

10月中国内地国庆黄金周，是一年内较长的假期，也是市民出来游玩、购物的传统旺季。见摩通有份报告建议汽车股，也拿来同大家研究一下。据乘联会早前披露的数据显示，2013年来，乘用车终端销量同比增幅持续高于批发销量同比增幅，渠道库存亦有所下降，显示渠道压力较去年缓和，车价稳定性强于去年。据摩根大通向汽车代理渠道的查询了解，发现于9月中旬，代理渠道中的存货时间已降至0.85个月，较8月底时的0.93个月还有所下降。中国内地汽车业于第四季乃传统旺季，摩根大通固此认为，整个汽车生产商股份均有机会受旺季之带动，特别看好则是吉利汽车 、长城汽车 及广汽集团 。

推介过长城汽车，认为业绩够标青，当时约在37港元，不负所望，以周四收市价42.5港元计，薄有利润。论势，嫌不足是量能在股价突破40港元之后减弱，成交额缓涨，已上车了的滚存利润持有着，不宜再加码增持。检阅汽车股走势，无疑长城汽车、华晨中国 走势的确最佳，年初至今股价一浪高于一浪，事实上，有销量的保证；广汽则在近周造价贴近年内新高，走势上较为落后的有东风汽车 及吉利汽车。(B02)

................................................................

煤价喘定，煤股收集/余少文

煤炭股是上半年表现最差行业之一，主要受累煤价持续下跌，但煤价指数下半年虽跌穿160点，但最近三个月有喘定迹象，有助改善煤炭股下半年业绩。在8月中曾指出，煤炭股上半年业绩难寄厚望，最后当然是业绩不如人意，半数煤炭股录得亏损，包括兖州煤业 、恒鼎实际 等；中煤能源 、伊泰煤炭 、首钢资源 等盈利下跌38%至49%不等；即使是龙头中国神华 盈利也倒退7%。

煤炭股半年业绩差，当然是煤价持续下跌有关，中国煤炭价格指数由去年4月接近193点，跌至去年底不足171点，到今年上半年再跌至162点水平，故8月已预期煤炭股上半年业绩没有运行。不过，该指数踏入下半年的跌势似乎喘定下来，过去三个月维持在158点至159点水平，若然第四季维持这状况，有助煤炭股下半年业绩不会恶化。

实际上，煤价喘定跌势后，中煤、神华、兖煤等主要煤炭股过去三个月升幅由35%至58%不等，而煤炭需求也有望回升。因为Wind资讯显示，社会煤炭库存量上半年已降至2.98亿吨，对比去年最高峰期的3.8亿吨，回落超过20%。尽管仍未回到2011年的2.7亿吨水平，但见重点电厂煤炭库存可用天数，由上半年维持在20日或以上，到过去三个月降至不足20日，8月曾低见15日，是近年最少的天数，而9月反弹至17日，不排除电厂要增加库存来保持发电需求。

虽然中央落实煤电联动机制，只是煤价今年下跌，即使明年初减电价，可以说跟煤炭股没有关系，惟中国内地9月和10月是用电量淡季，相信电厂趁行业淡季而增加库存，才出现9月截至目前为止的电厂煤炭库存可用天数反弹的现象。尽管煤炭企业对下半年市场状况并不乐观，如神华在业绩中预期下半年煤炭需求疲弱，价格只能在低位运行；但较为乐观，因为彭博综合证券商预测，预期上半年亏损的煤炭股，下半年有望扭转亏损状况，如兖煤今年预测PE或高达105倍。(B03)