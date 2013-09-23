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货币新闻 | 2013年 9月 23日 星期一 14:07 BJT

台湾财政：第四季将发行1,250亿台币公债及1,050亿国库券

路透台北9月23日 - 台湾财政部周一表示，第四季将发行1,250亿台币甲类公债，上季发行量为1,083.034亿。此外，第四季还将发行1,050亿台币国库券，上季则发行1,545.5亿台币。

财政部表示，10月15日预定发行五年期可分割公债300亿台币，该期公债系为发展保本型商品，建构较完整之殖利率曲线。

财政部去年第四季则是发行了1,300亿台币甲类公债，以及1,200亿台币国库券。

截至2013年8月底止，中央政府一年以上债务未偿余额5兆1,223亿台币，短期债务未偿余额2,548亿元。

第四季公债发行细节：

期别 年期 金额(亿台币) 标售日期 发行日期

102/11 5 300 10月09日 10月15日

102/8R 20 300 10月22日 10月25日

102/9R 30 300 11月26日 11月29日

102/10R 10 350 11月29日 12月04日(完)

相关细节请点选(here) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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