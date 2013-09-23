台湾财政：第四季将发行1,250亿台币公债及1,050亿国库券

中国经济：对外投资不容明修栈道暗度陈仓，严惩违规境外投资项目--新华
路透北京4月10日 - 中国官方媒体新华社周一报导称，中国经济企稳回升的基础尚不牢固，跨境资金流动压力仍然不小，有关部门应严肃查处违规境外投资项目，竭力追回已经转移的资产，对敢于以身试法的不法分子要严惩不贷。
路透台北9月23日 - 台湾财政部周一表示，第四季将发行1,250亿台币甲类公债，上季发行量为1,083.034亿。此外，第四季还将发行1,050亿台币国库券，上季则发行1,545.5亿台币。
财政部表示，10月15日预定发行五年期可分割公债300亿台币，该期公债系为发展保本型商品，建构较完整之殖利率曲线。
财政部去年第四季则是发行了1,300亿台币甲类公债，以及1,200亿台币国库券。
截至2013年8月底止，中央政府一年以上债务未偿余额5兆1,223亿台币，短期债务未偿余额2,548亿元。
第四季公债发行细节：
期别 年期 金额(亿台币) 标售日期 发行日期
102/11 5 300 10月09日 10月15日
102/8R 20 300 10月22日 10月25日
102/9R 30 300 11月26日 11月29日
102/10R 10 350 11月29日 12月04日(完)
相关细节请点选(here) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透北京4月10日 - 中国官方媒体新华社周一报导称，中国经济企稳回升的基础尚不牢固，跨境资金流动压力仍然不小，有关部门应严肃查处违规境外投资项目，竭力追回已经转移的资产，对敢于以身试法的不法分子要严惩不贷。
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
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