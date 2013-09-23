中国债市动态：现券走弱因PMI向好及资金面收紧，国债期货冲高回落

路透北京9月23日 - 中国银行间市场周一早盘现券收益率扭头上行。临近月末的资金面有所收紧，且稍早公布的经济先行指标--汇丰9月制造业PMI初值创六个月来高位；中金所五年期国债期货<0#CTF:>12月合约则在盘初冲至上市以来新高，但因支撑力不足升幅随即收窄。

交易员表示，昨日现券市场浮现的买盘，部分是因美联储超预期维持量化宽松(QE)政策不变，利好资金面预期，不过这一因素今日影响力并不明显。机构认为，左右国庆假期前债市走向的因素不脱资金面，重点关注本周央行公开市场操作方式和力度。

“昨天的资金还没有今天这么紧，今天(银行间)出钱的特别少，现券收益率上来应该是受这个影响。”上海一大型银行交易员称，“今天国债期货开盘的时候曾经一度冲高，后来下来一些但价格还是涨的，现在130015的收益率水平和18号比还是低。”

中国银行间市场周一主要回购加权利率涨势不改。交易员表示，季末和国庆节双重因素继续施压，机构谨慎应对，部分大型商业银行也加入拆借队伍，短期资金需求较强。

因中秋假期，银行间债券市场自上周四(9月19日)起休市，上周日(22日)开市。

上海另一银行交易员认为，今日公布的汇丰9月制造业PMI初值创六个月最高位，这也是推动今天现券收益率走高的原因之一，“(现券)收益率和PMI齐飞，这是我要飞得更高的节奏吗？”

内外需双双改善，带动中国经济持续回暖。汇丰9月中国制造业PMI初值创下六个月最高位，升至51.2；产出和新订单分项指数升幅明显，经济趋于稳健将为推进改革创造更有利环境。

中国金融期货交易所五年期国债期货<0#CTF:>12月合约 上午收报94.364元，涨0.146元，或0.15%。盘中一度摸高至94.592元，为上市以来的新高。

剩余期限6.8年的固息国债130015券 最新成交报价对应收益率4.05%，上日尾盘为3.95%。剩余期限2.9年的固息国债130017券 最新报价对应收益率3.88%/3.85%，上日尾盘为3.83%/3.81%。

美国QE退出计划意外夭折，令全球市场波动剧烈。率先交易的中国银行间市场周日也有所反应，现券收益率明显下行，个别券种跌幅达10bp（基点)。 (完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)