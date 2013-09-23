中国农业：粮油信息中心上修13/14年度小麦进口预估至750万吨

韩国金融：外资在3月连续第三个月增持韩债，但步伐放慢
韩国金融监督管理局(FSS)数据显示，3月外资韩债持仓规模净增加2.6万亿(兆)韩元(22.9亿美元)，远远不及2月的净增5.2万亿，该月为2009年以来最大增量。
路透北京9月23日 - 中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周一表示，2013/14年度(6月-次年5月)中国小麦进口量预计为750万吨，受国内不利天气及进口小麦价格优势的推动。
该预估较粮油信息中心8月的预估上修，当时的预估为650万吨，为九个年度以来新高。
该机构在报告中称，前期中国厂商已大量采购美国、澳大利亚等国小麦。其中，美国小麦订货量为370万吨，澳大利亚小麦220万吨，法国小麦22万吨，但最近一段时间中国厂商没有新的采购。
“根据船期推算，今年余下的4个月中国小麦进口量仍将保持较高水平。”报告指出。
此前中国海关数据显示，8月份中国小麦进口总量为41.78万吨，创下今年以来单月最高纪录。当月小麦进口均价折合到港完税价为2,430元/吨。今年1-8月，中国小麦累计进口212.36万吨。(完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)
韩国金融监督管理局(FSS)数据显示，3月外资韩债持仓规模净增加2.6万亿(兆)韩元(22.9亿美元)，远远不及2月的净增5.2万亿，该月为2009年以来最大增量。
路透上海4月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.19%至93.39；SDR篮子指数微升至95.28，BIS篮子指数微升至94.39。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.52%，SDR篮子指数跌0.23%，BIS指数跌1.92%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.9042 -93 欧元 7.3108 362 日圆 6.2119 133 港元 0.8887 -13 英镑
路透香港4月10日 - 以市值计亚洲最大房地产基金--领展房地产投资信托基金宣布，将以约40.6亿元人民币的初步代价，收购一项位于广州的购物商场项目，为公司在内地的第三项投资物业。