中国农业：粮油信息中心上修13/14年度小麦进口预估至750万吨

路透北京9月23日 - 中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周一表示，2013/14年度(6月-次年5月)中国小麦进口量预计为750万吨，受国内不利天气及进口小麦价格优势的推动。

该预估较粮油信息中心8月的预估上修，当时的预估为650万吨，为九个年度以来新高。

该机构在报告中称，前期中国厂商已大量采购美国、澳大利亚等国小麦。其中，美国小麦订货量为370万吨，澳大利亚小麦220万吨，法国小麦22万吨，但最近一段时间中国厂商没有新的采购。

“根据船期推算，今年余下的4个月中国小麦进口量仍将保持较高水平。”报告指出。