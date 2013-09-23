法国数据：9月企业活动自2012年以来首次增长，服务业好于预期--Markit

中国经济：对外投资不容明修栈道暗度陈仓，严惩违规境外投资项目--新华
路透北京4月10日 - 中国官方媒体新华社周一报导称，中国经济企稳回升的基础尚不牢固，跨境资金流动压力仍然不小，有关部门应严肃查处违规境外投资项目，竭力追回已经转移的资产，对敢于以身试法的不法分子要严惩不贷。
这是综合PMI自2012年2月以来首度高于荣枯分水岭50，对欧元区第二大经济体法国是个正面讯号。
“本项调查再次让人感到安心的讯号是，基本趋势也正在改善，”Markit首席分析师Chris Williamson说。
9月服务业PMI从48.9升至50.7的20个月高点，不仅高于分析师平均预估的49.3，也超越预估区间的最高值50.0。
但制造业不容乐观，9月PMI从8月的49.7降至四个月低点49.5，逊于分析师平均预估的50.1。
虽然生产疲弱导致制造业活动下降，但流入的新订单却是自2011年6月以来首度出现成长，因海外需求尤为强劲。
Williamson说这对未来数月的经济活动是个好预兆，并预估法国第四季经济成长率将从第三季的0.1%加速至0.3%。(完) (编译 李春喜/李婷仪 审校 隋芬)
路透北京4月10日 - 中国官方媒体新华社周一报导称，中国经济企稳回升的基础尚不牢固，跨境资金流动压力仍然不小，有关部门应严肃查处违规境外投资项目，竭力追回已经转移的资产，对敢于以身试法的不法分子要严惩不贷。
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
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