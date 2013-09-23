德国数据：9月综合PMI升至53.8，民间部门增速创1月以来最高

该数据连续第五个月高于荣枯分水岭50，因企业受惠于新订单增加，特别是在服务业。

“德国经济在9月仍然是稳步复苏的模式，而且其强劲的表现应会持续在全欧元区形成反响，”Markit资深分析师Tim Moore说。

Markit首席分析师Chris Williamson说，PMI数据显示，德国第三季经济成长料将扩张约0.4%。

民间企业的聘雇水平增长率创下2012年3月以来最快。Williamson说企业在第四季料将增加更多员工，因为企业现在接到更多新订单，而且待处理的储备订单数量还在增加。

制造业连续第三个月呈现扩张，但增速比8月时稍缓。制造业采购经理人指数(PMI)初值为51.3，8月为51.8。

来自海外的新合约及新订单的成长幅度均比8月缓和，新兴市场需求减退，储备订单也停滞。

服务业表现比制造业好，9月服务业PMI上升至54.4，增速是2月以来最快。(完)