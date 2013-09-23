德国数据：9月综合PMI升至53.8，民间部门增速创1月以来最高

中国经济：对外投资不容明修栈道暗度陈仓，严惩违规境外投资项目--新华
路透北京4月10日 - 中国官方媒体新华社周一报导称，中国经济企稳回升的基础尚不牢固，跨境资金流动压力仍然不小，有关部门应严肃查处违规境外投资项目，竭力追回已经转移的资产，对敢于以身试法的不法分子要严惩不贷。
该数据连续第五个月高于荣枯分水岭50，因企业受惠于新订单增加，特别是在服务业。
“德国经济在9月仍然是稳步复苏的模式，而且其强劲的表现应会持续在全欧元区形成反响，”Markit资深分析师Tim Moore说。
Markit首席分析师Chris Williamson说，PMI数据显示，德国第三季经济成长料将扩张约0.4%。
民间企业的聘雇水平增长率创下2012年3月以来最快。Williamson说企业在第四季料将增加更多员工，因为企业现在接到更多新订单，而且待处理的储备订单数量还在增加。
制造业连续第三个月呈现扩张，但增速比8月时稍缓。制造业采购经理人指数(PMI)初值为51.3，8月为51.8。
来自海外的新合约及新订单的成长幅度均比8月缓和，新兴市场需求减退，储备订单也停滞。
服务业表现比制造业好，9月服务业PMI上升至54.4，增速是2月以来最快。(完)
(编译 李婷仪; 审校 李春喜)
路透北京4月10日 - 中国官方媒体新华社周一报导称，中国经济企稳回升的基础尚不牢固，跨境资金流动压力仍然不小，有关部门应严肃查处违规境外投资项目，竭力追回已经转移的资产，对敢于以身试法的不法分子要严惩不贷。
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
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