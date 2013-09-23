欧元区数据：9月综合PMI升至52.1，企业活动增速高于预期

分项指数显示新业务本月再次增长，综合PMI新订单分项从51.0升至51.6，并将服务企业的业务预期推到18个月高位。

Williamson称，综合PMI预示本季经济有望成长0.2%，齐平本月稍早一项路透调查。综合PMI调查走访了欧元区数千家企业，被视为是经济增长的良好指引。

“虽然欧元区经济仍有风险，但肯定不会很快回到衰退，”Williamson表示。

制造业活动本月放缓，但企业仍能将投入成本上升转嫁给客户。PMI从前月的26个月高位51.4跌至51.1。测量产出的分项指数从53.4跌至52.1。

路透调查的制造业PMI预估为升至51.8。

Williamson指出，早前的回升可能是天气好转与汽车生产跳升所带来的反弹夸大所致。

工厂所用材料的成本在八个月来首次上升，但制造商将一部分转嫁给了客户。产出物价指数从49.6升至50.8。(完)