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货币新闻 | 2013年 9月 23日 星期一 16:13 BJT

表格：LME金属库存最新变化--9月23日

路透伦敦9月23日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

品种 最新库存 变动

铜 556,875 -5,375

锡 13,715 -25

铅 243,550 -825

锌 977,100 -1,750

铝 5,416,275 -4,525

镍 219,786 +540

铝合金 63,220 持平

NASAAC 110,280 -60

注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 李春喜 审校 张若琪)
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