美国农业：Informa调高今年玉米大豆产量预估，明年大豆面积料增加

中国经济：对外投资不容明修栈道暗度陈仓，严惩违规境外投资项目--新华
路透北京4月10日 - 中国官方媒体新华社周一报导称，中国经济企稳回升的基础尚不牢固，跨境资金流动压力仍然不小，有关部门应严肃查处违规境外投资项目，竭力追回已经转移的资产，对敢于以身试法的不法分子要严惩不贷。
路透芝加哥9月20日 - 民间分析机构Informa Economics周五在客户报告中，提高2013年美国玉米及大豆产量预估，并预测2014年美国大豆种植面积将大幅增加。
报告预测美国2013年玉米产量为138.89亿蒲式耳，高于美国农业部预测的138.43亿蒲式耳。
Informa主管并未评论上述预测值，但报告指出，最新玉米产量预测值较先前预测提高1.49亿蒲式耳。
报告估计2013年玉米单产数据为157.6蒲式耳/英亩，收成面积为8,810万英亩。
Informa估计美国2013年大豆产量为32.24亿蒲式耳，单产数据为42.4蒲式耳/英亩，收成面积为7,599万英亩。Informa指出，最新产量预估比先前预测提高6,000万蒲式耳。
美国农业部目前预测大豆产量31.49亿蒲式耳。
Informa对2014年美国大豆种植面积的首次预估值为8,360万英亩，若实际达到这个数字，将比2009年的7,750万英亩纪录高位高出8%。
“有别于2013年，种植玉米的经济面诱因低了许多，以当前展望来看，大豆因而成为较诱人的作物，”Informa报告称。
报告预估2014年玉米种植面积为9,270万英亩，小麦种植面积为5,670万英亩。Informa预测美国2014年棉花种植面积为1,120万英亩，高于2013年的1,033.7万英亩。
Informa亦修正2013年小麦产量预估至20.89亿蒲式耳，低于美国农业部目前预估的21.14亿蒲式耳。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
路透北京4月10日 - 中国官方媒体新华社周一报导称，中国经济企稳回升的基础尚不牢固，跨境资金流动压力仍然不小，有关部门应严肃查处违规境外投资项目，竭力追回已经转移的资产，对敢于以身试法的不法分子要严惩不贷。
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
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