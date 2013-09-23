美国农业：Informa调高今年玉米大豆产量预估，明年大豆面积料增加

路透芝加哥9月20日 - 民间分析机构Informa Economics周五在客户报告中，提高2013年美国玉米及大豆产量预估，并预测2014年美国大豆种植面积将大幅增加。

报告预测美国2013年玉米产量为138.89亿蒲式耳，高于美国农业部预测的138.43亿蒲式耳。

Informa主管并未评论上述预测值，但报告指出，最新玉米产量预测值较先前预测提高1.49亿蒲式耳。

报告估计2013年玉米单产数据为157.6蒲式耳/英亩，收成面积为8,810万英亩。

Informa估计美国2013年大豆产量为32.24亿蒲式耳，单产数据为42.4蒲式耳/英亩，收成面积为7,599万英亩。Informa指出，最新产量预估比先前预测提高6,000万蒲式耳。

美国农业部目前预测大豆产量31.49亿蒲式耳。

Informa对2014年美国大豆种植面积的首次预估值为8,360万英亩，若实际达到这个数字，将比2009年的7,750万英亩纪录高位高出8%。

“有别于2013年，种植玉米的经济面诱因低了许多，以当前展望来看，大豆因而成为较诱人的作物，”Informa报告称。

报告预估2014年玉米种植面积为9,270万英亩，小麦种植面积为5,670万英亩。Informa预测美国2014年棉花种植面积为1,120万英亩，高于2013年的1,033.7万英亩。

Informa亦修正2013年小麦产量预估至20.89亿蒲式耳，低于美国农业部目前预估的21.14亿蒲式耳。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)