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货币新闻 | 2013年 9月 23日 星期一 16:45 BJT

香港数据：8月消费物价指数同比升4.5%，私人房屋租金上升影响续浮现

路透香港9月23日 - 香港统计处周一公布，8月综合消费物价指数（CPI）同比上升4.5%，升幅较前一个月的6.9%为低，因7月份的数字受去年政府代缴公营房屋租金导致比较基期较低，而8月的数字则不受这影响。

剔除一次性纾困措施，8月的基本通胀率按年升4.3%，较前一月的4.2%稍高。

政府发言人指出，8月份的基本消费物价通胀轻微上升，部分是由于过去私人房屋租金上升的影响继续浮现所致。 　　发言人续指，监于私人房屋租金于2012年显着上升带来的滞后效应，通胀于短期内仍会面对温和的上行风险。然而，输入通胀持续温和，加上新订住宅租约租金的升幅在近期亦有所缓和，这些发展应有助纾缓往后的通胀情况。

(单位:%) 2013年8月 2013年7月 2012年8月

综合消费物价指数 +4.5 +6.9 +3.7

甲类消费物价指数 +4.9 +12.0 +4.1

乙类消费物价指数 +4.4 +5.0 +3.8

丙类消费物价指数 +4.3 +4.0 +3.2

基本通胀率 +4.3 +4.2 +3.7（完）

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浏览政府刊载网页上的新闻稿,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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