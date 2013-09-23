香港数据：8月消费物价指数同比升4.5%，私人房屋租金上升影响续浮现

中国经济：对外投资不容明修栈道暗度陈仓，严惩违规境外投资项目--新华
路透北京4月10日 - 中国官方媒体新华社周一报导称，中国经济企稳回升的基础尚不牢固，跨境资金流动压力仍然不小，有关部门应严肃查处违规境外投资项目，竭力追回已经转移的资产，对敢于以身试法的不法分子要严惩不贷。
路透香港9月23日 - 香港统计处周一公布，8月综合消费物价指数（CPI）同比上升4.5%，升幅较前一个月的6.9%为低，因7月份的数字受去年政府代缴公营房屋租金导致比较基期较低，而8月的数字则不受这影响。
剔除一次性纾困措施，8月的基本通胀率按年升4.3%，较前一月的4.2%稍高。
政府发言人指出，8月份的基本消费物价通胀轻微上升，部分是由于过去私人房屋租金上升的影响继续浮现所致。 发言人续指，监于私人房屋租金于2012年显着上升带来的滞后效应，通胀于短期内仍会面对温和的上行风险。然而，输入通胀持续温和，加上新订住宅租约租金的升幅在近期亦有所缓和，这些发展应有助纾缓往后的通胀情况。
(单位:%) 2013年8月 2013年7月 2012年8月
综合消费物价指数 +4.5 +6.9 +3.7
甲类消费物价指数 +4.9 +12.0 +4.1
乙类消费物价指数 +4.4 +5.0 +3.8
丙类消费物价指数 +4.3 +4.0 +3.2
基本通胀率 +4.3 +4.2 +3.7（完）
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浏览政府刊载网页上的新闻稿,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京4月10日 - 中国官方媒体新华社周一报导称，中国经济企稳回升的基础尚不牢固，跨境资金流动压力仍然不小，有关部门应严肃查处违规境外投资项目，竭力追回已经转移的资产，对敢于以身试法的不法分子要严惩不贷。
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