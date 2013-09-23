香港数据：8月消费物价指数同比升4.5%，私人房屋租金上升影响续浮现

路透香港9月23日 - 香港统计处周一公布，8月综合消费物价指数（CPI）同比上升4.5%，升幅较前一个月的6.9%为低，因7月份的数字受去年政府代缴公营房屋租金导致比较基期较低，而8月的数字则不受这影响。

政府发言人指出，8月份的基本消费物价通胀轻微上升，部分是由于过去私人房屋租金上升的影响继续浮现所致。 发言人续指，监于私人房屋租金于2012年显着上升带来的滞后效应，通胀于短期内仍会面对温和的上行风险。然而，输入通胀持续温和，加上新订住宅租约租金的升幅在近期亦有所缓和，这些发展应有助纾缓往后的通胀情况。