台湾汇市：台币/美元放量收逾四个月高位，短线料已达满足点

* 台币落后补涨程度受限 * 市场气氛转为中性，短线或达满足点 * 明日区间估落在29.500-29.600 路透台北9月23日 - 台币兑美元 周一收高1.23角至逾四个月高位，落后补涨长 假前美国公开市场委员会(FOMC)意外未宣布减少购债规模。不过由于国际美元止跌回稳，亚 币除台币、韩元 外，东南亚货币也见回软，市场料台币可能呈现一日补涨行情， 短线已达满足点。 汇银人士指出，由于10月美国仍有举债上限等问题，中期看来市场仍有一些不确定性， 令庆祝行情短期内不易再延续，本周台币或将陷入盘整，季底前进出口商的实质买卖汇需求 将限制台币于当前区间内，暂看29.500-29.600。 〞虽然今天外资还是持续汇入，但是台股要续涨也要美股领头，觉得机会不是太大。〞 一本地银行交易员说。 今日台币收高约0.42%，落后于韩元走高约0.96%。今日台币盘中29.505为逾四个月高点 ，前高落在今年5月10日报29.488。 外资在台股已连续18个交易日买超，据台新投顾统计，为台股史上第六长外资连续买超 ，买超金额约当40.44亿美元，期间台币上涨1.45%；外资在韩股则从8月23日起连续19个交 易日买超，金额约当76.4亿美元，韩元却升值了4.58%。 虽然台币涨幅明显较韩元落后许多，但市场人士认为，台币年线位置约在29.662，今日 台币持续收升破年线位置，应不为台湾央行长期乐见，台币升值阻力大，后续升值空间有限 。 台股 周一收涨1.02%，报8,292.83点。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆 资在台股持续买超83.35亿台币，连18日买超1,201.03亿台币。 今日台币实质交易区间在29.520-29.580，上日的主要成交区间约在29.620-29.700。今 日两外汇经纪公司合计成交量放大至11.77亿美元。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，今日波动较为剧烈，在上周美国联邦 储备理事会(美联储/FED)的消息出炉后，海外市场在19日已率先反应，一个月期远期外汇T WD1MNDFOR=报价当日一度触及29.345附近，但今日美元/台币远汇尾盘已回稳至29.490/520 附近，交易员观察避险基金操作力道也渐趋平稳，后市美元再跌空间亦受到限制。 印尼卢比周一领跌东南亚货币，因市场再度担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很 快缩减刺激政策。韩元和台币因强劲的中国制造业数据而上扬。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.629 29.752 29.505-29.720 29.720 8.70 6.61 元太外汇经纪公司 29.615 29.740 29.520-29.710 29.710 3.07 2.66 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.070/-0.055 -0.080/-0.070 美元/台币六个月期 -0.305/-0.275 -0.295/-0.270 (完)