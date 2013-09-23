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亚洲 | 2013年 9月 23日 星期一 17:41 BJT

台湾汇市：台币/美元放量收逾四个月高位，短线料已达满足点

* 台币落后补涨程度受限
    * 市场气氛转为中性，短线或达满足点
    * 明日区间估落在29.500-29.600

    路透台北9月23日 - 台币兑美元 周一收高1.23角至逾四个月高位，落后补涨长
假前美国公开市场委员会(FOMC)意外未宣布减少购债规模。不过由于国际美元止跌回稳，亚
币除台币、韩元 外，东南亚货币也见回软，市场料台币可能呈现一日补涨行情，
短线已达满足点。
    
    汇银人士指出，由于10月美国仍有举债上限等问题，中期看来市场仍有一些不确定性，
令庆祝行情短期内不易再延续，本周台币或将陷入盘整，季底前进出口商的实质买卖汇需求
将限制台币于当前区间内，暂看29.500-29.600。
    
    〞虽然今天外资还是持续汇入，但是台股要续涨也要美股领头，觉得机会不是太大。〞
一本地银行交易员说。
       
    今日台币收高约0.42%，落后于韩元走高约0.96%。今日台币盘中29.505为逾四个月高点
，前高落在今年5月10日报29.488。
    
    外资在台股已连续18个交易日买超，据台新投顾统计，为台股史上第六长外资连续买超
，买超金额约当40.44亿美元，期间台币上涨1.45%；外资在韩股则从8月23日起连续19个交
易日买超，金额约当76.4亿美元，韩元却升值了4.58%。
    
    虽然台币涨幅明显较韩元落后许多，但市场人士认为，台币年线位置约在29.662，今日
台币持续收升破年线位置，应不为台湾央行长期乐见，台币升值阻力大，后续升值空间有限
。
   
    台股 周一收涨1.02%，报8,292.83点。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆
资在台股持续买超83.35亿台币，连18日买超1,201.03亿台币。 
            
    今日台币实质交易区间在29.520-29.580，上日的主要成交区间约在29.620-29.700。今
日两外汇经纪公司合计成交量放大至11.77亿美元。

    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，今日波动较为剧烈，在上周美国联邦
储备理事会(美联储/FED)的消息出炉后，海外市场在19日已率先反应，一个月期远期外汇T
WD1MNDFOR=报价当日一度触及29.345附近，但今日美元/台币远汇尾盘已回稳至29.490/520
附近，交易员观察避险基金操作力道也渐趋平稳，后市美元再跌空间亦受到限制。
    
    印尼卢比周一领跌东南亚货币，因市场再度担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很
快缩减刺激政策。韩元和台币因强劲的中国制造业数据而上扬。 

    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
      
 16:00              台币/美  上日收盘  波动区间        开盘价  成交量    上日
                         元                                    亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  29.629    29.752    29.505-29.720   29.720    8.70    6.61
                                                                       
 元太外汇经纪公司  29.615    29.740    29.520-29.710   29.710    3.07    2.66
                                                                       
 
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 美元/台币一个月期         -0.070/-0.055       -0.080/-0.070
 美元/台币六个月期         -0.305/-0.275       -0.295/-0.270
 (完)
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