香港已公布经济指标--2013/9/23

中国农业：鼓励金融机构建设粮食生产功能区和保护区，加大信贷支持--国务院
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按 上年同月（季）按 年% 年% 2013年7月 零售销售值 +9.5 +14.7 +3.9 2013年7月 零售销售量 +8.9 +13.3 +1.4 2013年8月 综合消费物价指数（CPI） +4.5* +6.9 +3.7 2013年8月 甲类消费物价指数（CPI A） +4.9* +12.0 +4.1 2013年第二季 本地生产总值（GDP） +3.3 +2.9 +0.9 -------------------------------------------------------------------------------------------- 失业率 13年6-8月% 13年5-7月% 12年6-8月% 3.3 3.3 3.2 -------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单位 当月 前月 前月 上年同期 ） 2013年7月 贸易赤字／盈余 -37.15 -49.67 -40.13 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （（路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com）） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。