欧洲个股：英国毅联汇业(ICAP)接近达成Libor和解协议--华尔街日报

中国经济：对外投资不容明修栈道暗度陈仓，严惩违规境外投资项目--新华
路透北京4月10日 - 中国官方媒体新华社周一报导称，中国经济企稳回升的基础尚不牢固，跨境资金流动压力仍然不小，有关部门应严肃查处违规境外投资项目，竭力追回已经转移的资产，对敢于以身试法的不法分子要严惩不贷。
路透9月22日 - 华尔街日报引述熟悉和解谈判的消息人士指出，英国市场经纪商毅联汇业(ICAP) 在涉嫌参与操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)的民事调查中，可能以不到1亿美元的代价和解。
和解协议可能最快周三达成，将成为Libor调查的第四件和解。
自去年夏季以来，巴克莱 、瑞银集团 、及苏格兰皇家银行(RBS) 已先后同意和解，总计支付约25亿美元和解金。
路透尚未能取得ICAP评论。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
路透北京4月10日 - 中国官方媒体新华社周一报导称，中国经济企稳回升的基础尚不牢固，跨境资金流动压力仍然不小，有关部门应严肃查处违规境外投资项目，竭力追回已经转移的资产，对敢于以身试法的不法分子要严惩不贷。
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。