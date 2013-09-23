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市场报道 | 2013年 9月 23日 星期一 12:10 BJT

欧洲个股：英国毅联汇业(ICAP)接近达成Libor和解协议--华尔街日报

路透9月22日 - 华尔街日报引述熟悉和解谈判的消息人士指出，英国市场经纪商毅联汇业(ICAP) 在涉嫌参与操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)的民事调查中，可能以不到1亿美元的代价和解。

和解协议可能最快周三达成，将成为Libor调查的第四件和解。

自去年夏季以来，巴克莱 、瑞银集团 、及苏格兰皇家银行(RBS) 已先后同意和解，总计支付约25亿美元和解金。

路透尚未能取得ICAP评论。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
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