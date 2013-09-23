中国资管：上周18款集合信托产品发行，发行量环比减少10款

路透北京9月23日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（9月14日-20日）共有12家信托公司发行了18款集合信托产品，发行量环比减少10款，减幅为35.71%。

上述18款产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为2.62亿元，环比增加0.74亿元，增幅为39.19%。总计划募集规模为47.09亿元，环比减少5.54亿元，减幅为10.52%。

上周募集规模最大的是安信信托发行的“关爱系列‘阳光三号-百姓爱心’系列第7号—乐清新湖置业有限公司股权投资集合信托计划”，募集规模为12亿元，这是一款房地产领域的组合投资类产品。

从期限上看，18款产品均公布了期限，平均期限为22.89个月，环比缩短1个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 3 8.83% -0.13个百分点

19个月期 1 9.30%

21个月期 1 9.50%

24个月期 11 10.06% +0.28个百分点

36个月期 2 10.50%

从资金运用领域来看，工商企业和房地产领域产品各发行了5款，基础设施领域产品发行了4款，金融领域产品发行了1款。其他领域产品发行了3款。

从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了6款，权益投资类产品发行了4款，组合运用类产品发行了3款，债权投资类产品发行了2款，股权投资类产品发行了1款。其他类产品发行了2款。

**成立集合信托产品38款，昆仑信托募集8亿规模最大**

上周共有24家信托公司成立了38款集合信托产品，成立数量与上期持平。

其中有26款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.60亿元，环比增加0.34亿元，增幅为26.65%。

成立规模最大的是昆仑信托发行的“昆仑财富40号-富力新城信托贷款集合资金信托计划”，募集规模为8亿元，这是一款房地产领域的贷款运用类产品。

另外，共有22款新成立产品公布了期限，平均期限为33.27个月。上周共有8款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率9.21%，环比上升0.26个百分点。

从资金运用领域来看，房地产领域产品成立了12款，证券投资领域产品成立了9款，工商企业领域产品成立了8款，基础设施领域产品成立了2款，金融领域产品成立了1款。其他领域产品成立了6款。

其中有20款产品公布了成立规模，平均成立规模为2.66亿元，环比增加1.14亿元，增幅为74.85%，这主要是因为建信信托成立的“大连港集团信托贷款集合资金信托计划”成立规模为30.00亿元的产品拉高了平均成立规模。

有16款新成立产品公布了期限，平均期限为28.50个月，环比延长3.36个月。

共有6款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率9.07%，环比上升0.17个百分点。

从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了17款，工商企业领域产品成立了10款，金融领域产品成立了3款，房地产领域和基础设施领域产品各成立了2款。其他领域产品成立了3款。