中国货币市场：主要回购利率升势不坠，季末及国庆节前谨慎心态主导

路透上海9月23日 - 中国银行间市场周一主要回购加权利率涨势不改。交易员表示，季末和国庆节双重因素继续施压，机构谨慎应对，部分大型商业银行也加入拆借队伍，短期资金需求较强。

“今天什么期限都紧，尤其是短的，14天以内最紧，几家大行也出来借了。”上海一商业银行交易员称。

她认为，和长期限品种相比，隔夜和七天价格相对便宜，今日需求仍占主导；而14天及以上期限略尴尬，资金价格高，且14天品种到期适逢下月初的存款准备金例行调整，今日14天品种 到11点才现第一笔成交，量也偏小。

她还提到，除了季末和国庆节因素外，机构还担心可能央行对本月到期的SLF(常设借贷便利)续做量不大；另外季末机构理财产品到期偏多，虽然有新产品发行，但中间资金在途等因素，都会加剧资金面的波动。

华东一商业银行交易员则特别指出，明日央行公开市场若进行七天期逆回购，将于下周一(30日)到期，并不能跨月末，但预计仍能缓和目前紧张的流动性状况，“(这周)机构申报的(逆回购量)肯定比之前多很多的，...总体我觉得季末还是小心点。”

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报正/逆回购需求，其中逆回购期限七天和14天，正回购为28天期，此外本周仍可申报三个月央票需求。

不过前述上海的交易员认为，本月应该还有部分财政存款没有投放，不排除本周中段会有部分财政存款施以援手，其认为资金价格再往上走的空间或许不会太大。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:06 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.8416 3.5889 +25.27

七天 4.3474 4.0066 +34.08

14天 4.6944 4.2289 +46.55 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 5.4050 5.2900 +11.50

七天 9.3500 2.1150 +723.50

14天 4.9100 5.0550 -14.50 回购定盘利率 其中:隔夜 3.8200 3.6000 +22.00

七天 4.2200 4.0000 +22.00

14天 4.0000 4.0000 +0.00 Shibor 其中:隔夜 3.8150 3.5730 +24.20

七天 4.2320 3.9910 +24.10