《中国新债预测》国开行增发福娃债收益率料接近或略高于二级，短端承压

* 招标品种: 国开行第36-40期固息增发债

* 期限及金额：1/3/5/10年上限50亿元，7年上限40亿元

* 招标时间: 周二(24日)： 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10

* 受访人数: 一年7位，其余8位(银行、券商）

* 预测区间: 4.40%-4.58%；4.62%-4.75%；4.69%-4.80%；4.75%-4.85%；4.78%-4.89%

* 预测均值: 4.48%；4.67%；4.75%；4.81%；4.84%

路透上海9月23日 - 中国国家开发银行 周二将增发今年第36-40期五期固息债。路透调查显示，虽然对后市向好预期犹在，但随着不断吃紧的资金面抑制现券暖意，新债发行或难以再出现此前火爆场面，明日增发的福娃债收益率有望靠近或稍高于二级，相对而言短端压力略重。

自中秋节前一周起，一二级市场同时走暖，不过这种势头今日受阻，此前收益率下行较快的一些券种周一止跌转涨。

北京一大型银行交易员称，目前来看，乐观情绪带动的现券回暖势头尚不稳固，若资金紧张局面没有明显改善，新债发行难再现火热。

“估计可能(和二级收益率水平)差不多，持平或者略高吧。”他指出。

不过也有交易员认为，因明天福娃债总量相对较小，已部分缓解压力，加之明天央行例行进行逆回购的可能性极大，除了一年等偏短期限，其他品种需求应该不至太差。

银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种 最新收益率分别为4.4893%、4.6804%、4.7692%、4.7921%和4.8399%。

二级市场上，一年期增发标的券130236最新成交 4.5500%，盘中最低成交4.49%，最高4.70%；三年期品种130237 成交介于4.68%-4.70%；五年期130238 成交在4.68%-4.76%；七年130239券无成交，10年的130240仅有一笔，成交在4.7566%。

本次增发新债具体条款如下：

第36、37、38、39、40期增发债

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发行总量 1/3/5/10年均不超50亿元，7年不超40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年/固息

招标时间 9月24日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/3/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，

7年采用多重价格（美国式）招标

缴款日 9月26日

起息日 1/3/5年期为8月29日；7/10年期为9月2日

分销期 9月25日-9月26日

上市日 1年：9月29日

3/5/7/10年：10月8日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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上述新债此前首发及增发情况如下：

债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数

(亿元人民币) ---------------------------------------------------------------

36期 8月27日 70 1 4.37% 1.66

增发 9月3日 60 4.4999% 1.71(第一次增发，参考收益率)

增发2 9月17日 60 4.49% 2.14(第二次增发，参考收益率)

37期 8月27日 60 3 4.50% 2.45

增发 9月3日 60 4.6456% 1.77(第一次增发，参考收益率)

增发2 9月17日 70 4.7171% 2.90(第二次增发，参考收益率)

38期 8月27日 70 5 4.58% 2.21

增发 9月3日 60 4.7038% 1.98(第一次增发，参考收益率)

增发2 9月17日 60 4.7908% 3.73(第二次增发，参考收益率)

39期 8月27日 50 7 4.69% 1.47

增发 9月3日 60 4.9056% 1.41(第一次增发，参考收益率)

40期 8月27日 50 10 4.72% 2.27

增发 9月3日 60 4.8397% 2.14(第一次增发，参考收益率)

增发2 9月17日 70 4.8785% 2.31(第二次增发，参考收益率)