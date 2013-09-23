《中国新债预测》国开行增发福娃债收益率料接近或略高于二级，短端承压

中国农业：鼓励金融机构建设粮食生产功能区和保护区，加大信贷支持--国务院
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
* 招标品种: 国开行第36-40期固息增发债
* 期限及金额：1/3/5/10年上限50亿元，7年上限40亿元
* 招标时间: 周二(24日)： 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10
* 受访人数: 一年7位，其余8位(银行、券商）
* 预测区间: 4.40%-4.58%；4.62%-4.75%；4.69%-4.80%；4.75%-4.85%；4.78%-4.89%
* 预测均值: 4.48%；4.67%；4.75%；4.81%；4.84%
路透上海9月23日 - 中国国家开发银行 周二将增发今年第36-40期五期固息债。路透调查显示，虽然对后市向好预期犹在，但随着不断吃紧的资金面抑制现券暖意，新债发行或难以再出现此前火爆场面，明日增发的福娃债收益率有望靠近或稍高于二级，相对而言短端压力略重。
自中秋节前一周起，一二级市场同时走暖，不过这种势头今日受阻，此前收益率下行较快的一些券种周一止跌转涨。
北京一大型银行交易员称，目前来看，乐观情绪带动的现券回暖势头尚不稳固，若资金紧张局面没有明显改善，新债发行难再现火热。
“估计可能(和二级收益率水平)差不多，持平或者略高吧。”他指出。
不过也有交易员认为，因明天福娃债总量相对较小，已部分缓解压力，加之明天央行例行进行逆回购的可能性极大，除了一年等偏短期限，其他品种需求应该不至太差。
银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种 最新收益率分别为4.4893%、4.6804%、4.7692%、4.7921%和4.8399%。
二级市场上，一年期增发标的券130236最新成交 4.5500%，盘中最低成交4.49%，最高4.70%；三年期品种130237 成交介于4.68%-4.70%；五年期130238 成交在4.68%-4.76%；七年130239券无成交，10年的130240仅有一笔，成交在4.7566%。
本次增发新债具体条款如下：
第36、37、38、39、40期增发债
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发行总量 1/3/5/10年均不超50亿元，7年不超40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年/固息
招标时间 9月24日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 1/3/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，
7年采用多重价格（美国式）招标
缴款日 9月26日
起息日 1/3/5年期为8月29日；7/10年期为9月2日
分销期 9月25日-9月26日
上市日 1年：9月29日
3/5/7/10年：10月8日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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上述新债此前首发及增发情况如下：
债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数
(亿元人民币) ---------------------------------------------------------------
36期 8月27日 70 1 4.37% 1.66
增发 9月3日 60 4.4999% 1.71(第一次增发，参考收益率)
增发2 9月17日 60 4.49% 2.14(第二次增发，参考收益率)
37期 8月27日 60 3 4.50% 2.45
增发 9月3日 60 4.6456% 1.77(第一次增发，参考收益率)
增发2 9月17日 70 4.7171% 2.90(第二次增发，参考收益率)
38期 8月27日 70 5 4.58% 2.21
增发 9月3日 60 4.7038% 1.98(第一次增发，参考收益率)
增发2 9月17日 60 4.7908% 3.73(第二次增发，参考收益率)
39期 8月27日 50 7 4.69% 1.47
增发 9月3日 60 4.9056% 1.41(第一次增发，参考收益率)
40期 8月27日 50 10 4.72% 2.27
增发 9月3日 60 4.8397% 2.14(第一次增发，参考收益率)
增发2 9月17日 70 4.8785% 2.31(第二次增发，参考收益率)
(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
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路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。