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货币新闻 | 2013年 9月 23日 星期一 13:09 BJT

新加坡数据：8月CPI较上年同期上涨2.0%，符合预期

路透新加坡9月23日 - 新加坡周一公布：

* 8月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨2.0%，路透调查预估为上涨2.0%

* 8月核心通胀较上年同期上涨1.8%，路透调查为上涨1.6%。(完) (编译 王翔琼；审校 于春红)
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