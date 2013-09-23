《美国金融分析》美联储对经济缺乏信心的潜在讯号，恐使获利预估遭下修

记者 Caroline Valetkevitch；编译 王冠中/石冠兰/张若琪/王翔琼

路透纽约9月23日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)决议维持宽松货币政策后的美国股市狂喜气氛已经开始消退，因为投资人开始领悟到联储传递了经济力道并不强健的讯息。

还需要安全网的经济仍旧太疲弱，无法带动畅旺的获利成长，这也意味着标准普尔500指数的估值或许与实际景况不符。标普500指数市盈率(本益比)现已达到2010年以来最高水准。

标普500指数 今年以来上涨20%，上周还触及新高，已使指数的预估市盈率升至14.94倍，为2010年初以来最高。然而，当年企业获利改善的程度比现在迅速许多，当时企业活动正从2007-2009年金融危机和深度衰退中回温。

2013年获利增幅料约为6%，远低于2010年的成长31%。这损及股价进一步上扬的可能性，并且促使部分投资人下修获利预估。

“美联储对经济投下的不信任票，使得我们要重新评估对今年剩余时间和明年的获利预估，”纽约梅隆银行财富管理(BNY Mellon Wealth Management)的投资长Leo Grohowski称。“如果预估值被调整，我也不会觉得意外。”

如果投资者认为获利将增长，他们就可能会付出更高的价钱来买股票，因此如果目前的获利预期无法实现，那么估值就会显得偏高。

市场原预期美联储会缩减每月850亿美元的购债规模。然而，联储却维持刺激规模不变，并下调今明两年经济增速的预估值。

尽管联储下修对经济的预估，但股市还是大幅上涨，不过周四周五两日股市回吐升幅，部分原因是担心华府政治僵局会导致政府关门或出现债务违约，也有部分原因是担心股价过高。

现在，投资者未来几周的关注点放在国会和第三季财报上，两者都有助于显示美联储的谨慎是否有道理。

如果股市守住升幅，也许是由于美联储政策决定后债市上涨，使得公债看起来吸引力下降。10年期美债收益率 近几周上涨至3%左右，现在该收益率重跌至2.74%。

**脱离获利周期峰顶**

本波获利周期自触及峰顶以来，增长已明显放缓。第二季企业获利成长4.8%，为标准普尔500成份股连续第15个季度录得获利成长。

标普500指数成份股2013年股价大涨，使得预期市盈率已从2012年底的12.7倍升至14.94倍。投资人押注增长情况改善，让美联储得以减少对美国经济的非常规支撑。

这个市盈率水准，和2010年初的14.8倍差不多，但当时获利年增率要比目前高得多。

虽从长期水平来看，目前还不算贵--标普预期市盈率平均约为17倍--但的确引发外界对于估值的疑虑。根据汤森路透StarMine，目前预计企业2013年获利成长6.3%，过去90天，对今年的获利成长预估已下降约1个百分点。市场担心的是，若经济走势依然表现平平，获利增长将继续放缓。

“若需美联储续踩油门提供动力，就暗示经济还没获得支撑当前股价估值所反映水平的足够动能。”投资公司LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler指出。

乐观展望也意味表现最好的股票一直是增长导向的公司。经过疲软的8月后，市盈率已高且空仓偏高的个股股价反弹，表现出众。

路透数据显示，标普成分股中表现出众的Netflix 今年迄今累计上涨239%，预估市盈率超高，达到约106倍。电动汽车制造商Tesla 今年迄今翻涨逾400%，也一直是卖空人士的最爱，其预估市盈率约为112倍。

市场可能已出现很多泡沫的另一个迹象是，网络安全公司FireEye 和数字广告商Rocket Fuel 周五在上市交易首日股价飙升，双双一度涨逾一倍。

企业也越来越难以依赖降低成本来提振获利，因为营收增长乏力。根据汤森路透数据，过去四个季度，较上年同期的营收介于下滑0.8%到增长3.6%之间。

汤森路透的数据显示，第三季获利料增长4.8%，第四季估计将成长11.1%。但这些预估值或许很快会被下修--7月1日时估计第三季获利为增长8.5%，低于三个月前的水准。

如果获利预估值持续下降，若非市盈率上升，否则就是迫使投资者压低股价，才能对应他们认为已过度膨胀的估值。

“除非现行的政策的确将促成获利实质成长，从而证明股价处于合理水准，否则我认为股价将从当前水准下滑，”Meckler称。(完) (译文审校 沈以文/侯向明)