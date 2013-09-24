《交易视点》中国四季度高等级配置价值显现，高收益可阶段性持有--中金

路透北京9月24日 - 中国大型投行--中金公司发布中国四季度信用市场展望认为，四季度高等级信用债已具有良好的配置价值，信用利差显着扩大风险不高，如果利率债牛市行情启动，高等级信用债收益率跟随下行的机会也将出现。

高收益债方面，短期四季度内可以阶段性持有，长期择机降低仓位是较好的选择。

**四季度信用债供给将反弹，但难以达到去年同期高位**

三季度信用债供给相比前两季度和往年同期明显萎缩，主要是由以下三个原因导致：

第一，高等级发行人受融资成本上升影响债券发行意愿下降。第二，市场调整后需求低迷，风险偏好降低，发行困难；第三，部分品种审批节奏阶段性放慢。

我们认为四季度信用债供给量在三季度基础上反弹的可能性较大。

首先，信用债发行人整体财务杠杆较高，债务再融资压力较大情况一直没有得到根本改变，潜在供给量年初以来从未明显降低，四季度如果需求有一定回暖，供给也会相应释放。

用债已具有良好的配置价值，信用利差显着扩大的风险不高，如果利率债牛市行情启动，高等级信用债收益率跟随下行的机会也将出现。

第二，城投债四季度供给量相比三季度将明显反弹。第三，铁道债和银行次级债在四季度都还有较大规模的发行计划。

不过，我们认为四季度供给难以回到去年四季度高位。首先，经过市场调整后收益率上行，目前信用债相比贷款融资成本没有太大优势，中高等级债券供给可能需要在收益率出现比较明显回落后才能重新显现。

第二，今年四季度债券到期量明显超过去年同期和今年上半年，有利于降低净增量压力。

我们预计四季度信用债总净增量大约在5500万-8800亿，中值不超过7000亿，扣除次级债后的非金融信用债预计净增量在4500-6700亿，中值大约5600亿。

期限结构上，短端供给压力要小于长端。中短期限品种中，低等级供给压力要大于高等级。

**信用基本面本质未反转，但四季度有望阶段性平稳**

我们认为四季度的信用基本面有望迎来小喘息，市场对于微观企业财务状况恶化和信用事件冲击的担忧情绪有望阶段性平稳。

首先，随着发行人群体三季报损益表情况的继续小幅好转，市场情绪和风险偏好有望保持稳定。加上年内跟踪评级已接近尾声，评级下调风险降低，市场对于评级下调的担忧情绪也有望缓解。

此外，与盈利恶化相关的交易所债券暂停上市和丧失质押回购资质的冲击风险四季度也不会进一步扩大。

尽管资产负债表的情况仍较为严峻，但短期内市场对于这种资产负债表变化的反应通常要比损益表变化的反应缓和得多。资产负债表的恶化更可能是长期积累最后以信用事件的形式对市场构成冲击，我们预计四季度这种冲击的可能性相对较小。

不过需要重申的是，长期来看，去杠杆的阴霾仍挥之不去，微观企业尤其是低评级发行人的信用状况长期来看很难反转。尤其是四季度之后随着宏观经济动能的重新减弱，明年这种信用基本面担忧可能卷土重来。

未来低评级债券到期规模将持续上升，尤其是其中单支发行金额更大的公司债后续也将逐步面临到期或回售的问题，信用风险事件的概率也会加大，评级下调和丧失质押回购资质的问题也仍有可能在明年再次冲击市场。

**市场回顾和展望：高等级配置价值显现，高收益可阶段性持有**

展望四季度，我们认为高等级信用债已具有良好的配置价值，信用利差显着扩大的风险不高，如果利率债牛市行情启动，高等级信用债收益率跟随下行的机会也将出现。

首先，高等级信用债绝对收益率经过调整后已经全线超过5%，具备一定的抗风险能力。

其次，尽管四季度供给将反弹，但高等级供给的释放很大程度上以需求的好转为前提，供需关系相对三季度有望好转，评级利差大幅扩大的风险较小。

第三，基准利率调整已经比较充分，四季度利率债下行将扩大信用利差保护空间。

高收益债方面，针对产业债板块，我们认为短期四季度内可以阶段性持有，长期择机降低仓位是较好的选择。风险承受能力较强而又没有估值压力的投资者短期内仍可以适度参与部分收益率较高品种，甚至择优参与部分前期问题券的超跌反弹。

城投债目前仍然是高收益债中实质违约风险相对较小的板块。由于目前城投债与AA中票利差处于历史低位且受到后续供给释放的压制，短期内交易性机会不大，主要是一级发行的配置价值。

**评级调整： 关注发行人资产注入和划

最近两周9项评级行动中6项为负面行动，3项为正面行动，我们下调了威利、万基和晋煤销的评分，其余维持不变。

最近两周评级调整涉及的资产划转及注入较多，部分发行人未公告召开持有人大会，提醒投资者关注此类风险。

经过本周调整后，09中企债将获得回购资格，11万基债将失去回购资格，如13年年报亏损还将面临暂停上市风险。(完)