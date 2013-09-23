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亚洲 | 2013年 9月 23日 星期一 16:01 BJT

中国期市：美联储政策余威显现，沪铜节后首日创出八天新高

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1312     52,060      1.28      226,828 
         黄金(au)     1312     264.30      1.60      114,050 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,655      0.66    1,540,458 
         橡胶 (ru)    1401     20,900      2.23      168,654 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,585     -0.99    1,931,944 
         豆油 (y)     1401      7,038     -0.68      654,152 
         焦炭 (j)     1401      1,592      1.02      298,834 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      5,063      0.04      622,952 
         棉花 (cf)    1405     18,685      0.24       35,350 
 中金所  沪深300(if)  1309    2,463.6      1.18        3,294 
                                                  
 
 (发稿 丁琦；审校 杨淑祯)
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