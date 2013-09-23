中国期市：美联储政策余威显现，沪铜节后首日创出八天新高

中国农业：鼓励金融机构建设粮食生产功能区和保护区，加大信贷支持--国务院
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1312 52,060 1.28 226,828 黄金(au) 1312 264.30 1.60 114,050 螺纹钢 (rb) 1401 3,655 0.66 1,540,458 橡胶 (ru) 1401 20,900 2.23 168,654 大商所 豆粕 (m) 1401 3,585 -0.99 1,931,944 豆油 (y) 1401 7,038 -0.68 654,152 焦炭 (j) 1401 1,592 1.02 298,834 郑商所 白糖 (sr) 1401 5,063 0.04 622,952 棉花 (cf) 1405 18,685 0.24 35,350 中金所 沪深300(if) 1309 2,463.6 1.18 3,294 (发稿 丁琦；审校 杨淑祯)
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。