中国债市：资金需求增多价格上行推动IRS小涨，国庆长假前短端易上难下

路透北京9月23日 - 季末+节假日因素联袂作用，银行间市场资金需求增多且价格上行，受此影响中国人民币利率互换(IRS) 周一未能延续上日回落市况，转而小幅反弹；此外乐观的9月汇丰PMI初值亦助推IRS。

交易员认为，季末前资金出现波动尚属预期之内，受需求端影响资金价格上行概率更大，由此IRS短端在国庆长假之前易上难下。

“IRS对美联储暂不退出QE(量化宽松)的反应没有现券那么大，昨天短的基本没动，长的大概下来1、2个bp。”北京一银行交易员称，“昨天资金就偏紧，今天回购利率又上来多一点，所以一年和五年的都比昨天上来一些，一年现在差不多4.08%，比昨天高了3个bp，五年也高了2、3个点。”

他认为，长假还有季末因素叠加在一起，资金面出现波动机构已经有所预期，IRS本周料受此影响短端上行压力更大。

中国银行间市场周一主要回购加权利率涨势不改。交易员表示，季末和国庆节双重因素继续施压，机构谨慎应对，部分大型商业银行也加入拆借队伍，短期资金需求较强。

美联储做出维持经济刺激举措不变的意外决定，引发全球市场上涨。数月来市场一直惴惴不安，担心美联储刺激举措即将开始削减。

上述交易员并表示，美联储虽然上周未宣布退出QE，但退出是大趋势，德国大选也结果落定，目前海外环境的不确定性较小；所以关注点更多放在国内，今年IRS与现券联动性更强，如果现券在四季度有所表现的话，那么IRS有望追随。

因中秋节假期，9月19日-22日主要金融市场休市，但银行间债市22日(上周日)即恢复交易。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.1084/4.2125 4.0600/4.1450 4.1025/4.1904 4.1975/4.2900 4.2130/4.4730

上日 4.0084/4.1109 4.0125/4.0975 4.0675/4.1475 4.1550/4.2450 4.2063/4.4413

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变化 +0.1000/+0.1016 +0.0475/+0.0475 +0.0350/+0.0429 +0.0425/+0.0450 +0.0067/+0.0317

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。