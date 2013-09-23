中国股市：沪综指收升1.3%，受PMI数据及美QE退出延迟利好支撑

中国经济：对外投资不容明修栈道暗度陈仓，严惩违规境外投资项目--新华
路透北京4月10日 - 中国官方媒体新华社周一报导称，中国经济企稳回升的基础尚不牢固，跨境资金流动压力仍然不小，有关部门应严肃查处违规境外投资项目，竭力追回已经转移的资产，对敢于以身试法的不法分子要严惩不贷。
路透上海9月23日 - 中国股市沪综指周一收升1.3%。中秋节期间美联储决定暂不缩减购债规模，及汇丰今日公布的中国9月PMI初值数据，分别从流动性和基本面方面释放了积极信息，增强大盘向上动能，预计国庆节前走势仍看好。
沪综指 收报2,221.044点，涨29.193点或1.33%；上证A股今日成交额为1,209亿元人民币，上日为1,009亿元。
“今日上涨的主线比较清晰，美联储量宽(QE)延迟退出及今日的PMI数据，都对大盘形成利好。”华创证券策略组组长郭艳红指出。
他并认为，本周及10月份大盘走势可以继续看好，除非未来流动性和基本面数据变化方面出现转折。但同时也不必对指数有太高期待，因为目前市场概念炒作气氛浓厚，后期概念拉升的边际效应会降低，料市场将主要呈现板块轮动上涨状态，但大盘向上空间或有限。
内外需双双改善，带动中国经济持续回暖。汇丰9月中国制造业PMI初值创下六个月最高位，产出和新订单分项指数升幅明显，经济趋于稳健将为推进改革创造更有利环境。
美联储做出维持经济刺激举措不变的意外决定，引发全球市场上涨。数月来市场一直惴惴不安，担心美联储刺激举措即将开始削减。
沪深300指数 收升1.64%，报2,472.288点；沪深300指数期货主力10月合约 尾盘报2,475.6点，涨1.44%，成交709,579手。(完)
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路透北京4月10日 - 中国官方媒体新华社周一报导称，中国经济企稳回升的基础尚不牢固，跨境资金流动压力仍然不小，有关部门应严肃查处违规境外投资项目，竭力追回已经转移的资产，对敢于以身试法的不法分子要严惩不贷。
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。