路透基点：国洋环境科技融资案规模降至19亿台币，六家银行加入

路透9月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，国洋环境科技股份有限公司为一项污水处理项目安排的七年期贷款案，从20亿台币的规模降至19亿台币，目前有六家银行参与。国洋环境科技是台湾上市企业国统国际股份有限公司的附属子公司。

第一商业银行、兆丰国际商业银行、台湾合作金库及台北富邦商业银行共同担任牵头行和簿记行，各自承贷4亿台币。台北富邦商业银行兼任代理行。

此外，台湾农业金库、板信商业银行和新光商业银行各承贷1亿台币。

国统国际为这笔贷款提供担保。贷款分为A部分1.5亿台币履约保证额度，B部分10亿台币定期贷款，和C部分7.5亿台币定期贷款。贷款附带五年延期选项。

先前已报导，B部分和C部分贷款初始利率为较二级市场商业票据利率加码260个基点，之后会根据借款方债务占未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的比例进行调整。A部分提供100个基点的年度保证费用。

银行受邀以四个层级参贷：承贷4亿台币或以上获得牵头行和簿记行头衔，和40个基点的最高费用；承贷3-3.99亿台币获牵头行头衔和30个基点的费用；承贷2-2.99亿台币获得20个基点的费用；承贷1-1.99亿台币获得8个基点的费用。在6月28日以前回复的银行可获得5个基点的优惠费用。

国统国际曾在2010年7月签署了一笔19亿台币的项目贷款，其中包括A部分1.5亿台币11年期履约保证额度，B1部分5.13亿台币11年期定期贷款，B2部分12.37亿台币九年期定期贷款。履约保证额度支付120个基点的年度保证费，其余贷款的利率为台湾银行、彰化银行、第一银行、华南银行、台湾土地银行和台湾合作金库的一年期储蓄存款利率平均值加码247个基点。税前保底利率为3.5%。（完）