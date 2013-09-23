表格：中国三大电信商8月移动电话总用户数增至约11.98亿户

中国农业：鼓励金融机构建设粮食生产功能区和保护区，加大信贷支持--国务院
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
路透香港9月23日 - 以下为中国三大电信运营商截至2013年8月底的移动电话用户数情况:(单位:百万) 中移动 中国联通 中国电信 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3G用户 按月变 总用户 按月变 3G用户 按月变 总用户 按月变 3G用户 按月变 总用户 按月变动 动 动 动 动 动 1月 94.98 7.05 714.7 4.38 80.13 3.67 242.9 3.61 72.06 3.01 163.2 2.56 2月 104.5 9.52 720.4 5.75 83.48 3.36 246.1 3.20 74.87 2.81 165.3 2.1 3月 114.4 9.88 726.3 5.88 87.82 4.33 250.7 4.59 78.07 3.2 168.0 2.7 4月 120.0 5.65 730.6 4.26 91.89 4.08 254.6 3.92 81.14 3.07 170.2 2.2 5月 129.4 9.37 735.2 4.61 95.90 4.00 258.4 3.74 84.24 3.1 172.2 2.05 6月 137.9 8.48 740.2 4.98 100.03 4.13 262.2 3.81 87.33 3.09 174.5 2.26 7月 147.1 9.17 745.0 4.81 103.88 3.86 265.6 3.40 90.39 3.06 176.6 2.09 8月 158.7 11.6 750.4 5.45 107.82 3.93 269.5 3.90 93.39 3.0 178.6 2.05 （完） 浏览电信产业其他新闻,请点选 (记者 梁慧仪；审校 张喜良)
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
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路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。