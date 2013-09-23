路透调查：台湾央行料连九季维持利率不变，因经济成长乏力且通膨低

* 10位分析师一致认为中央银行重贴现率将连九季维持利率不变

* 经济低度成长，通膨和缓

* 美联储未宣布缩减宽松，市场递延台湾央行升息时点

路透台北9月23日 - 路透调查显示，台湾央行将在26日(周四)举行的理监事会议中，连续第九季维持重贴现率在1.875%水准不变，因通膨尚且和缓，且经济低度成长。

10位接受调查的分析师指出，台湾经济成长乏力，仍处于〞软性扩张〞阶段。至于台湾主计总处则几度下修了今年全年的经济成长预估至2.31%。在疲弱的经济成长力道下，温和的通膨将令央行的利率维持不变。

“主要央行还是看外部，例如欧洲、美国和中国的情况。在他们走入复苏情况下，央行不致于降息...而现在通膨也还好。”凯基投顾分析师蔡耀德说。

他并认为，美国联邦储备理事会(FED)意外地并未宣布缩减购债，这将使得市场对于台湾央行升息的时间向后递延。凯基投顾认为台湾央行至少要到明年下半年才有升息的可能性。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三宣布，暂时继续以每月850亿美元的速度购买债券，并表示担心最近数月的借款成本急升可能阻碍经济增长。

台湾8月出口金额较上年同期增3.6%，略逊于市场预估的升3.9%。进口则出现连续二个月的负成长。

台湾官方8月中旬下修了台湾今年全年GDP至2.31%，仍维持经济〞软性扩张基调。〞但随着全球景气的回升，分析师认为，明年物价或有上扬风险，不排除央行升息的可能性。

以下为各金融机构对于本次台湾央行利率决策预估:

金融机构 调整幅度(基点) 重贴现率(%)

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澳新银行 0 1.875

永丰金控 0 1.875

星展银行 0 1.875

日盛投顾 0 1.875

凯基投顾 0 1.875

元富投顾 0 1.875

兆丰证券 0 1.875

大众银行 0 1.875

台新投顾 0 1.875

元大投顾 0 1.875

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中 值 0 1.875 (完)