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亚洲 | 2013年 9月 23日 星期一 15:19 BJT

韩国债市：公债价格收高，市场在长假后消化美联储决议

路透首尔9月23日 - 韩国公债价格周一收高，受外资再度流入的支撑，市场在几天长假后，对上周美国联邦储备理事会(美联储/FED)暂不减码购债的决议作出反映。

指标10年期政府公债收益率(殖利率)较上周二收盘水准跌7个基点，三年期公债12月期约收高0.18点至105.93。

韩国市场9月18-20日因秋夕节假期而休市。

今日收盘价 ^上日收市价

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韩国公债期货 * 105.93 105.75

10年期公债收益率 3.40% 3.47%

五年期公债收益率 3.04% 3.11%

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* 为三年期公债近月期约报价。

^ 为9月17日收市价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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