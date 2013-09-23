韩国债市：公债价格收高，市场在长假后消化美联储决议

中国农业：鼓励金融机构建设粮食生产功能区和保护区，加大信贷支持--国务院
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
路透首尔9月23日 - 韩国公债价格周一收高，受外资再度流入的支撑，市场在几天长假后，对上周美国联邦储备理事会(美联储/FED)暂不减码购债的决议作出反映。
指标10年期政府公债收益率(殖利率)较上周二收盘水准跌7个基点，三年期公债12月期约收高0.18点至105.93。
韩国市场9月18-20日因秋夕节假期而休市。
今日收盘价 ^上日收市价
-------------------------------------------------------
韩国公债期货 * 105.93 105.75
10年期公债收益率 3.40% 3.47%
五年期公债收益率 3.04% 3.11%
-------------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价。
^ 为9月17日收市价。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。