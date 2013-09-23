路透基点：Goldex控股的三年期贷款规模降至2,600万美元

路透9月23日 - 汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称，注册在萨摩亚的Goldex控股有限公司已经将3,000万美元的三年期贷款案规模降至2,600万美元，目前有六家银行参与。

牵头行兼簿记行是玉山商业银行(亦为文件准备行)和台北富邦银行(亦为贷款代理行)，各自承贷600万美元。兆丰国际商业银行也是牵头行，承贷400万美元。

以经理行身份加入的另外五家银行各自承贷200万美元，它们包括：永丰银行、台湾土地银行、上海商业储蓄银行、大众银行和台新国际银行。

一如以前报导，Goldex母公司、台湾上市的金像电子股份有限公司为此项贷款担保。如果担保方金像电子的净利润率低于0，贷款起始利率将是伦敦银行间三个月拆放款利率(LIBOR)加码195个基点。如果担保方净利润率为0-2%，利率将降至175个基点。如果净利润率高于2%，利率将进一步降至145个基点。

受邀银行以三个层次参贷：承贷600万美元或以上的银行将获牵头行和簿记行头衔，并有27.5个基点费用。承贷400-590万美元的银行将获牵头行头衔，有17.5个基点费用。承贷200-390万美元的银行将获经理行头衔，有7.5个基点费用。

7月24日前承贷的银行将另获2.5个基点的优惠费率。

协议附带一年延期选择权。贷款宽限期为两年，将分三次、每半年一次进行非等额偿还，偿还规模分别为20%、20%和60%。

此项贷款资金是为贷款方在2010年1月签署的4,700万美元四年期定期贷款以及Gold Circuit Enterprise Ltd在2011年7月签署的6,000万美元四年期贷款进行再融资。Gold Circuit Enterprise Ltd是此次贷款担保方的另一家子公司。（完）