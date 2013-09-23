表格：外资在韩国股市买超2,982亿韩元，连续19天买超

中国农业：鼓励金融机构建设粮食生产功能区和保护区，加大信贷支持--国务院
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
路透首尔9月23日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超2,982亿韩元，连续19个交易日买超，期间累计买超8.283万亿韩元(76.4亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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9月23日 298.2 -256.4 -43.3
9月17日 390.9 -320.0 -78.3
9月16日 509.8 -204.3 -286.3
9月13日 412.6 -373.9 -12.3
9月12日 1,430.9 -1,031.4 -355.4
9月11日 694.9 -333.3 -344.3
9月10日 862.1 -304.0 -450.8
9月 9日 567.7 -122.0 -413.6
9月 6日 500.8 -229.0 -238.3
9月 5日 516.5 -113.7 -375.2
9月 4日 260.4 128.7 -77.1
9月 3日 230.2 46.1 -289.5
9月 2日 81.5 43.2 -129.1
8月30日 509.3 -55.0 -438.6
8月29日 467.0 62.2 -514.7
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本月以来 6,756.6 -3,070.0 -3,093.6
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今年以来 -287.7 6,042.9 -4,480.6
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路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。