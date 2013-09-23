金属期市：伦铜连续第二个交易日下滑，因有供应增加的疑虑

中国农业：鼓励金融机构建设粮食生产功能区和保护区，加大信贷支持--国务院
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
分析师指出，铜价目前因全球供应增加等基本面偏空因素而承压。
“即使中国正在复苏，许多人还是不认为需求增幅足以抵销供应，”巴克莱分析师Sijin Cheng指出。
“矿山产量快速增加，而市场普遍认为第四季及2014年供应过剩情况将恶化。”
0707GMT，伦敦金属交易所(LME) 下跌0.8%，至每吨7,225美元。沪铜 收高1.3%，对上周中秋节假期期间金融市场升势进行补涨。
上周美国联邦储备理事会(美联储/FED)意外决定维持买债规模不变后，铜价曾劲升4%，但上周五时涨势动能减弱。
美元走坚，亦增添铜市压力。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍 审校 张若琪)
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
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路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。