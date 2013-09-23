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亚洲 | 2013年 9月 23日 星期一 15:45 BJT

金属期市：伦铜连续第二个交易日下滑，因有供应增加的疑虑

分析师指出，铜价目前因全球供应增加等基本面偏空因素而承压。

“即使中国正在复苏，许多人还是不认为需求增幅足以抵销供应，”巴克莱分析师Sijin Cheng指出。

“矿山产量快速增加，而市场普遍认为第四季及2014年供应过剩情况将恶化。”

0707GMT，伦敦金属交易所(LME) 下跌0.8%，至每吨7,225美元。沪铜 收高1.3%，对上周中秋节假期期间金融市场升势进行补涨。

上周美国联邦储备理事会(美联储/FED)意外决定维持买债规模不变后，铜价曾劲升4%，但上周五时涨势动能减弱。

美元走坚，亦增添铜市压力。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍 审校 张若琪)
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